نامه گلايه آميز متكي به وزيران خارجه دانمارك، نروژ و سوئد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متكي در اين نامه لزوم احترام به ارزش ها و مقدسات مذاهب و اديان الهي نه تنها در چارچوب آموزه ها و تعليمات ديني، بلكه در موازين حقوقي و بين المللي ازجمله معاهدات بين المللي حقوق بشر را مورد تاكيد قرار داد و حفظ و رعايت آن را خواستار گرديد.

در نامه وزير امور خارجه به همتايان اروپايي خود، نظر آنان به بيانيه اجلاس فوق العاده سران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در مكه جلب گرديد كه در آن موضوع اسلام ستيزي و مشوش نمودن چهره اسلام در سراسر جهان به عنوان يكي از اشكال نژاد پرستي و تبعيض نژادي مورد اعتراض و انتقاد شديد قرار گرفته است.

در همين رابطه، قطعنامه هاي مصوب كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مقابله با توهين به مذاهب وهمچنين قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل پيرامون گفتگوي بين تمدنها و فرهنگها كه طي آن توهين به مذاهب و مقدسات مردود شمرده شده است، يادآوري گرديد.

در اين نامه از وزراي امور خارجه سه كشور فوق الذكر خواسته شده است با پيگيري جدي موضوع ، از اقدامات به عمل آمده كشورمان را مطلع نمايند.