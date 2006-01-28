آسمان تهران فردا برفي و باراني است

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل نيمه ابري تا ابري با مه صبحگاهي در برخي ساعات با بارش باران كه بارش در نقاط سردسير و مرتفع به صورت برف است.

همچنين ، هواي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان و زنجان نيمه ابري تا ابري در برخي نقاط با وزش باد و بارش برف و مه آلود پيش بيني مي شود.

آسمان استانهاي قم ، قزوين ، مركزي ، سمنان ، خراسان رضوي و خراسان شمالي نيمه ابري گاهي مه آلود در برخي ساعات ابري با بارش برف و باران و وزش باد به تدريج با كاهش پديده و ابر همراه خواهد بود.

هواي استانهاي كرمانشاه لرستان ، همدان ، ايلام ، خوزستان و بوشهر كمي تا نيمه ابري در برخي نقاط مه آلود ، در ساعات بعد از ظهر و شب ابري با وزش باد ، در مناطق مرتفع اين استانها با رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

بنابر اعلام سازمان هواشناسي ، آسمان استانهاي فارس ، هرمزگان ، يزد ، كرمان ، خراسان جنوبي ، سيستان و بلوچستان و سواحل درياي عمان و تنگه هرمز و جزاير كيش ، قشم ،سيري ، ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك نيمه ابري تا ابري با بارش باران و برف يا رگبار و رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود.

در سواحل درياي عمان و تنگه هرمز مه آلود ، آسمان استانهاي اصفهان ، چهارمحال بختياري و كهكيلويه و بوير احمد نيمه ابري با مه صبحگاهي در ارتفاعات اين استانها با افزايش ابر و رگبار برف و وزش باد همراه خواهد بود.

بيشينه و كمينه دماي هواي تهران در روز يكشنبه 9 بهمن به ترتيب به 6 و صفر درجه سيلسيوس خواهد رسيد.