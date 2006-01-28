8 پروژه الكترونيكي با حضور وزير دفاع افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع، پروژه هاي را داري و چف هوايي 26 ميليمتري، از جمله پروژه هايي است كه در سفر سردار مصطفي محمد نجار طي هفته جاري به بهره برداري مي رسد.

شركت صنايع الكترونيك شيراز با در اختيار داشتن ظرفيت ها و پتانسيل مناسب علاوه بر همكاري ، مشاركت و ارائه خدمات به مجموعه هاي صنعتي كشور در شاخه هاي جنگ هاي الكترونيك، الكترواپتيك ، الكترونيك موشكي ، لامپهاي مايكروويو، الكترونيك هوايي و اويونيك، الكترونيك دريايي، رادار ، مخابرات ، IT و ليزر قابليت هاي فراواني را در مجموعه خود ايجاد كرده است.

همچنين از دستاوردهاي برجسته صا شيراز در خصوص تحقيقات كاربردي ، حضور در جشنواره هاي معتبر كشوري و بين المللي به منظور ارائه توانمندي هاي علمي و دستاوردهاي تحقيقاتي است . اين شركت تاكنون موفق به كسب 8 جايزه از جشنواره بين المللي خوارزمي و همچنين جوائز ارزشمند ديگري از جشنواره پزشكي رازي و ... گرديده است.