مديركل جديد تامين اجتماعي تهران بزرگ منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در حكم انتصاب داود مددي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خطاب به شاكري بر لزوم تحقق اهداف و برنامه هاي سازمان در چارچوب برنامه هاي دولت اسلامي به ويژه ، عدالت گستري ، مهرورزي ، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تاكيد شده است.

گزينش مديران شايسته، كار آمد نمودن فعاليتها با ارتقاي كيفيت كارو افزايش بهره وري ، مبارزه جدي با فساد و تبعيض و خدمت صادقانه و متواضعانه به مردم و رسيدگي همه جانبه به امور بيمه شدگان ، مستمري بگيران و كار فرمايان از ديگر مواردي است كه در حكم مديركل جديد تامين اجتماعي تهران بزرگ تصريح شده است.

محسن شاكري ، پيش از اين به عنوان رئيس شعبه 2 تامين اجتماعي تهران بزرگ ، فعاليت مي كرد. وي در طول بيش از 20 سال سابقه مديريتي خود در سازمان تامين اجتماعي مسئوليتهايي چون ، مديركل تامين اجتماعي استان يزد و رئيس شعب ، 3 ، 22 و 24 تهران بزرگ را بر عهده داشته است. شاكري متولد 1335 و داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس مديريت دولتي است.

پيش از اين مجيد روزيفراخ ، به مدت 5 سال و 5 ماه مسئوليت اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ را بر عهده داشت و بعد از 34 سال خدمت در اين سازمان به افتخار بازنشستگي نايل آمد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز با اهداي لوح تقدير ، از خدمات صادقانه روزيفراخ تجليل كرد.