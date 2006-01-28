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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۰۵

مديركل جديد تامين اجتماعي تهران بزرگ منصوب شد

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي حكمي محسن شاكري را به عنوان مديركل جديد تامين اجتماعي تهران بزرگ منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، در حكم انتصاب داود مددي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خطاب به شاكري بر لزوم تحقق اهداف و برنامه هاي سازمان در چارچوب  برنامه هاي دولت اسلامي به ويژه ، عدالت گستري ، مهرورزي ، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تاكيد شده است.

گزينش مديران شايسته، كار آمد نمودن فعاليتها با ارتقاي كيفيت كارو افزايش بهره وري ، مبارزه جدي با فساد و تبعيض و خدمت صادقانه و متواضعانه به مردم و رسيدگي همه جانبه به امور بيمه شدگان ، مستمري بگيران و كار فرمايان از ديگر مواردي است كه در حكم مديركل جديد تامين اجتماعي تهران بزرگ تصريح شده است.

محسن شاكري ، پيش از اين به عنوان رئيس شعبه 2 تامين اجتماعي تهران بزرگ ، فعاليت مي كرد. وي در طول بيش از 20 سال سابقه مديريتي خود در سازمان تامين اجتماعي مسئوليتهايي چون ، مديركل تامين اجتماعي استان يزد و رئيس شعب ، 3 ، 22 و 24 تهران بزرگ را بر عهده داشته است. شاكري متولد 1335 و داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس مديريت دولتي است.

پيش از اين مجيد روزيفراخ ، به مدت 5 سال و 5 ماه مسئوليت اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ را بر عهده داشت و بعد از 34 سال خدمت در اين سازمان به افتخار بازنشستگي نايل آمد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز با اهداي لوح تقدير ، از خدمات صادقانه روزيفراخ تجليل كرد.

کد مطلب 283532

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