مطالعات براي تعديل رشته هاي كم تقاضاي دانشگاه آزاد ادامه دارد

دكتر "احمد شاه وراني" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت: بعد از تشخيص رشته هاي كم تقاضا و يا اشباع شده، رشته هاي مورد نياز تعيين و جايگزين مي شوند. ضمن اينكه برنامه ريزي هاي لازم براي تدريس اين رشته ها بر اساس موقعيت خاص زماني و مكاني در دانشگاه هاي آزاد سراسر كشور انجام مي گيرد .

وي افزود: هيچ رشته اي در دانشگاه آزاد داير نمي شود مگر اينكه در شوراي گسترش دانشگاه آزاد اسلامي به تصويب رسيده باشد. رشته هايي كه براي آنها استاد كافي نداشته باشيم در اين شورا تصويب نخواهند شد. در حال حاضر تمام دانشگاه هاي كشور داراي اساتيد كافي هستند.