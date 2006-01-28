رفعتي به خاطر قضاوتش بايد تشويق شود/ اميدوارم ياوري به اشتباهش پي ببرد

به گزارش خبرنگار"مهر"رضا غياثي رئيس كميته داوران در گفت وگوبا پايگاه اطلاع رساني فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب افزود : گل تيم استقلال نه تنها آفسايد نبود، بلكه رفعتي كمك داور اول اين مسابقه به خاطر تصميم درستي كه در سخت ترين شرايط اتخاذ كرده مي بايست، تشويق شود.

غياثي اضافه كرد : متاسفانه بعضي از مربيان به واسطه هيجاني كه بعد از بازي دارند و فشارهاي روحي و رواني و خطر بر كناري بدون ديدن دوباره فيلم بازي به اظهار نظرهايي مي پردازند كه خودشان وقتي با آرامش فيلم بازي را مرور مي كنند از بر زبان آوردن آن حرفها احساس پشيماني مي كنند. اميدوارم آقاي ياوري هم بعد از ديدن مجدد فيلم بازي به اشتباه خودشان پي برده باشند .



رئيس كميته داوران در خصوص پيش بيني سرپرست و ديگر دست اندركاران اين تيم در خصوص اينكه با وجود بعضي اتفاقات مشهد، تيم استقلال تهران بايد برنده اين بازي مي شد ، اظهار داشت : هر كسي از ظن خود شد يار من . آنها نظر شخصي خود را گفته اند. ضمن آنكه در باشگاه استقلال اهواز هر روز يكي از افراد مسئوليت باخت اين تيم را به گردن فدراسيون، كميته داوران و... مي اندازد كه خودشان هم مي دانند اين رويه درستي نيست .