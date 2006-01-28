به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان عصر امروز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با شيخ خالد بن احمد بن خليفه همتاي بحريني خود در پاسخ به سئوالي درباره ادامه پيگيري هاي ايران براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي با اشاره به اجلاس اخير تروئيكاي غيرمتعهد گفت: با تصميم وزراي سه كشور مهم اين اجلاس، قرار شد ما وزراي خارجه ترويئكاي غيرمتعهد را در زمينه مواضع شفاف جمهوري اسلامي در مسئله هسته اي توجيه كنيم.

وي افزود: من در روز دوم اين اجلاس در آفريقاي جنوبي شركت كردم و با اشاره به اهميت موضع گيري اين جنبش، نگاه روشن كشورمان پيرامون تداوم مذاكره را بيان كردم و با توجه به مواضع روشن جنبش عدم تعهد در اجلاس تهران مبني بر حمايت از حق مسلم كشورهاي عضو NPT براي برخورداري از فناوري هسته اي و پرهيز از هر تبعيضي در اين زمينه و تاكيد آنان بر حل مسئله هسته اي ايران در چارچوب آژانس خواستار موضعگيري تروئيكا در دفاع از حق مسلم هسته اي ايران شدم.

متكي تصريح كرد: وزير امور خارجه مالزي كه رياست اين اجلاس را بر عهده داشت، در جمع بندي خود بر حق اعضاي عضو NPT براي دستيابي كشورهاي عضو به فناوري صلح آميز هسته اي و ضرورت مذاكره ايران با سه كشور اروپايي و ساير كشورها براي برون رفت از مسئله هسته اي تاكيد كرد.

وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سئوال ديگري درباره حوادث اهواز اظهار داشت: مقامات امنيتي ايران اعلام آمادگي كرده اند كه اسناد و اطلاعات مربوط به حوادث گذشته و حال اهواز را در اختيار مقامات ذيربط انگليسي قرار دهند كه اين كار به زودي انجام خواهد شد و اميدواريم بتوانيم از وقوع حوادثي اينچنيني پيشگيري كنيم.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري درباره طرح هسته اي روسيه و ارتباطات هسته اي ايران و چين افزود: درباره طرح هسته اي روسيه نيازمند كار كارشناسي و گفت وگوهاي بيشتري هستيم كه 27 بهمن (16 فوريه) در مسكو دور دوم مذاكرات فني در مورد اين طرح انجام خواهد شد.

وزير امور خارجه درباره احتمال اقدام شوراي حكام براي اطلاع دهي به شوراي امنيت درباره پرونده هسته اي ايران در اجلاس (2 فوريه) تاكيد كرد: طبق قانون مصوب مجلس دولت ايران موظف است در صورت ارجاع يا اطلاع شوراي امنيت همه فعاليت هاي داوطلبانه هسته اي خود را قطع كند.

متكي با اشاره به مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي اظهار داشت: طي چند روز گذشته گفت وگوهاي فشرده اي با مقامات و سفراي سه كشور اروپايي داشته ايم .

وي با اشاره به اهانت دو روزنامه دانماركي و نروژي به مقدسات اسلامي گفت: براي دو وزير خارجه اين كشورها از سوي بنده نامه هايي نوشته شده و نسبت به اين اهانت ها رسما اعتراض كرده ايم كه در همين راستا وزير امور خارجه نروژ عذرخواهي كرد و اميدواريم در آينده شاهد چنين حركات سخيفي ازسوي افراد قلم به مزد عليه بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان نباشيم.