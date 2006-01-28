متكي : پروژه هاي هسته اي ايران امنيت و استاندارد بالايي دارد// بن خليفه: نگران تكنولوژي هسته اي ايران نيستيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان عصر امروز در كنفرانس خبري مشترك با شيخ خالد بن احمد بن خليفه وزير امور خارجه بحرين با اشاره به سفر چندي پيش خود به اين كشور گفت: در آن سفر توافق كرده بوديم كه ايران و بحرين در فرصت هاي مختلف گفت وگوها و رايزني هايي داشته باشند كه در گفت وگوي رئيس جمهور ايران با پادشاه بحرين نيز بر ضرورت اين مسئله تاكيد شده بود.

وي افزود: در سفر وزير امور خارجه بحرين به ايران بر موافقتنامه ها، يادداشت هاي تفاهم امضا شده بين دو كشور، ترغيب سرمايه گذاري، اجتناب از دريافت ماليات مضاعف، تسهيل رفت وآمد لنج ها، تاسيس شعب بانك مشترك المستقبل، همكاري هاي امنيتي دو كشور، پيگيري جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و شيلات و ساير حوزه هاي همكاري دو كشور مروري داشتيم.

متكي تصريح كرد: در زمينه گفت وگو و همكاري هاي ايران و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس نيز با وزير امور خارجه بحرين گفت وگوهايي داشتيم تا زمينه همكاري هاي 1+6 با هدف گسترش همكاري منطقه اي و جمعي را ساماندهي كنيم.

شيخ خالد بن احمد بن خليفه وزير امور خارجه بحرين نيز در اين كنفرانس مطبوعاتي ايران را كشور دوست و برادر و داراي رابطه تاريخي با بحرين دانست كه علائق براي گسترش روابط فيمابين اين دو كشور بسيار فراوان است و در ادامه خاطرنشان كرد: در گفت وگو با وزير خارجه ايران در زمينه هاي اقتصادي و برخي موافقتنامه هاي مشترك گفت وگوهايي داشتيم كه كار برخي از آنها به پايان رسيده و برخي نيز در حال اجرا است.

وي افزود: درباره همكاري هاي مشترك سياسي بين ايران و شوراي همكاري خليج فارس نيز مذاكراتي داشتيم كه من اين موضوع را با ساير اعضاي اين شورا مطرح خواهم كرد كه اميدوارم اين همكاري ها منجر به هماهنگي بيشتر گردد.

وزير امور خارجه بحرين دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي را حق مسلم ايران دانست و تصريح كرد: آن گونه كه مسئولان ايراني همواره تاكيد كرده اند دستيابي به سلاح هسته اي حتي در ذهن ايران نيست چرا كه همه اديان آسماني با اين سلاح ها مخالفند .

شيخ خالد بن احمد بن خليفه ضرورت ثبات در عراق و پيگيري مسائل اين كشور را از جمله موضوعات مورد مذاكره دو كشور عنوان كرد و اظهار داشت: اميدوارم طي امروز و روزهاي آينده ديدارهايي با رييس جمهور ، معاون اول رييس جمهور و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته باشم.

وي در پاسخ به سئوالي درباره مبارزه با تروريسم گفت: ما با كشور برادر يعني ايران در زمينه هاي امنيتي و مبارزه با تروريسم برنامه هاي بزرگي داريم و در همين راستا، با توجه به گذرگاه آبي بين دو كشور پروژه همكاري در زمينه گارد ساحلي و موافقتنامه هاي امنيتي را دنبال مي كنيم كه نسخه هاي اين موافقتنامه ها مبادله خواهند شد.

وزير امور خارجه در پاسخ به سئوال ديگري درباره موضع كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در باره برنامه هسته اي ايران افزود: ما اين تكنولوژي را حق ايران مي دانيم و اگر نگراني و ترسي در مورد سلامتي و ايمني تاسيسات هسته اي ايران مخصوصا بوشهر در نزديكي كشورهاي حاشيه خليج فارس وجود دارد، مشروع است؛ اما بيانيه كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در ابوظبي بر ضرورت جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي در كل خاورميانه تاكيد داشت نه جلوگيري از فعاليتهاي صلح آميز هسته اي.

منوچهر متكي نيز تاكيد كرد: در پروژه هاي هسته اي، ما ازجمله بوشهر و تامين 20 هزار مگاوات انرژي كه بعدها قرار است توسط نيروگاه هاي هسته اي تامين شود، استاندار بالا براي ما خيلي مهم است. چرا كه قبل از اينكه اين نيروگاهها به كشورهاي خليج فارس نزديك باشد به مردم خودمان نزديك است و از اين جهت نيز نيروگاه بوشهر در بالاترين استاندارد ساخته شده و تحت نظارت مستمر فني آژانس است.

وزير امورخارجه ايران در پايان تصريح كرد: اگر نخواهيم نيروگاه هسته اي بسازيم به اين دليل كه ممكن است اين نيروگاهها مشكل پيدا كنند، مانند اين است كه بگوييم نبايد ماشين سوار شويم چون ممكن است تصادف كنيم.