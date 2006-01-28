ممنوعيت پخش برنامه هاي "سحر" در هلند دنباله تحركات لابي صهيونيست ها در اروپا است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به دنبال طرح مطالب "پيت هاين" وزير دادگستري هلند در خصوص ممنوعيت پخش برنامه هاي شبكه جهاني سحر بروز مرزي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور، سرافراز معاون برون مرزي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به خبرنگار روابط عمومي شبكه برون مرزي شبكه سحرگفت: "سال گذشته و درپي تصميم شوراي عالي ديداري و شنيداري كشور فرانسه مبني بر قطع برنامه هاي شبكه جهاني سحر (سحر 1) ازطريق ماهواره "يوتل ست"، صهيونيستها با در دست داشتن شكواييه عليه جمهوري اسلامي ايران در خصوص برنامه هاي تلويزيوني شبكه جهاني سحر بخصوص "سريال چشم هاي آبي زهرا" خواستار قطع پخش برنامه هاي اين شبكه در كشورهاي اروپايي شدند و به نظر مي رسد حركت مقامات هلندي نيز به دنبال همان فشار لابي هاي صهيونيستي در غرب عليه برنامه هاي تلويزيوني شبكه جهاني سحر باشد."

سرافراز در ادامه ياد آور شد: ادعاي اصلي صهيونيست ها در اين رابطه، طرح موضوع يهودستيزي در برنامه هاي تلويزيوني شبكه جهاني سحر است؛ ادعايي كه در هيچ محكمه اي در دنيا اثبات نشده است، زيرا آنچه كه ما به دنبال آن در برنامه هاي رسانه اي مان هستيم مقوله صهيونيسم و ظلم و ستم اين رژيم در حق مردم فلسطين است و در اين زمينه پخش سريال تلويزيوني كه در آن شخصيت هاي متفاوت يهودي ايفاي نقش مي كنند ادعاي وزير دادگستري هلند را نفي مي كند. همچنين در كشور جمهوري اسلامي ايران، دين يهود به عنوان يكي از اديان الهي در قانون اساسي پذيرفته شده و از لحاظ سياسي هم يهوديان در پارلمان داراي نماينده مي باشند و در كنار ساير شهروندان ايراني به زندگي عادي خود مشغولند."

در انتها، معاون برون مرزي صدا وسيما اظهار داشت:" در نهايت بسيار متاسفيم كه كشورهاي حامي جريان آزاد اطلاعات و مدعي دموكراسي و آزادي بيان اينطور با رسانه هاي حق مدار برخورد و مقابله مي كنند.