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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۳۱

با حضور طلاب و روحانيون :

نشست وبلاگ نويسان ديني برگزار شد

نخستين نشست گروهي از وبلاگ نويسان ديني با حضور مدير پايگاه پارسي بلاگ در قم برگزار شد.

به گزارش گروه  حوزه و دانشگاه "مهر" اين نشست با حضور مدير پايگاه وبلاگ نويس "پارس بلاگ" و جمعي از طلاب و روحانيون وبلاگ نويس باهدف تبادل اطلاعات، تدوين راهبردها و برنامه ريزي در راستاي پاسخگويي ديني برگزار شد.

مدير پايگاه وبلاگ نويس "پارس بلاگ" در اين نشست با اشاره به ظرفيت ها و توانمندي ها در ميان وبلاگ نويسان ديني و هنر استفاده از فن آوري روز در راستاي اهداف دين گفت : براي رسيدن به يك نگاه جامع و كاربردي ضروري است كه برنامه اي در چارچوب راهبردهاي كلان تدوين و علملياتي شود.

"محمد رضا فخري" تاكيد كرد: بحمد الله ظرفيت ها و منابع استاني در استان قم به حدي است كه مي توان به كارهاي بزرگ و اهداف بلند انديشد و توجه كرد. 

کد مطلب 283570

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