نشست وبلاگ نويسان ديني برگزار شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" اين نشست با حضور مدير پايگاه وبلاگ نويس "پارس بلاگ" و جمعي از طلاب و روحانيون وبلاگ نويس باهدف تبادل اطلاعات، تدوين راهبردها و برنامه ريزي در راستاي پاسخگويي ديني برگزار شد.

مدير پايگاه وبلاگ نويس "پارس بلاگ" در اين نشست با اشاره به ظرفيت ها و توانمندي ها در ميان وبلاگ نويسان ديني و هنر استفاده از فن آوري روز در راستاي اهداف دين گفت : براي رسيدن به يك نگاه جامع و كاربردي ضروري است كه برنامه اي در چارچوب راهبردهاي كلان تدوين و علملياتي شود.

"محمد رضا فخري" تاكيد كرد: بحمد الله ظرفيت ها و منابع استاني در استان قم به حدي است كه مي توان به كارهاي بزرگ و اهداف بلند انديشد و توجه كرد.