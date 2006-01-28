وزير رفاه بايد مستقيما امور باشگاه استقلال را زير نظر بگيرد/ بلاتكليفي كنوني براي استقلال سم است

علي فتح الله زاده عضوهيات مديره باشگاه استقلال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : حضورافرادي كه ازخانواده باشگاه استقلال نيستند و كمترين اطلاعي از اموراين باشگاه ندارند بعنوان نماينده تام الاختيارسطح وزيررفاه را پايين آوردند و همكاري با اين افراد براي شخص وزير كه از نيروهاي متعهد و توانمند نظام هستند چندان روش حرفه اي نيست .

فتح الله زاده اضافه كرد : نماينده تام الاختيار وزيررفاه به تازگي اعلام كردند يكي از اعضاي هيات مديره باشگاه به سمت مديرعاملي برگزيده شده اند ، درحاليكه همه مي دانند مديرعامل هر باشگاهي را هيات مديره انتخاب مي كنند و تا زماني كه هيات مديره مشخص نشده باشد نمي شود درباره انتخاب مديرعامل اظهارنظركرد . ايشان حتي احترام مديرعامل فعلي باشگاه را نيز نگه نداشتند و با وجود اينكه هنوز آقاي اوليايي در اين مسئوليت حضور دارند ، قبل از بازي با استقلال اهواز در جمع بازيكنان حاضر شدند و براي آنها سخنراني كردند .

عضوهيات مديره باشگاه استقلال تصريح كرد : به اعتقاد من با هوشمندي كه در جناب وزير وجود دارد اميدوارم ايشان از افراد لايق و متخصص در مسئوليت ها استفاده كنند و اجازه ندهند شان باشگاه پايين بيايد .

وي درمورد اينكه انجام اينگونه تغييرات تا چه اندازه مي تواند مشكلات باشگاه استقلال را مرتفع كند اظهار داشت : استقلال امروزمثل هندوانه سربسته است و هنوز خيلي زود است درباره شرايط جديد اين تيم اظهارنظر كنيم . وزارت رفاه يكي از وزاتخانه هاي متمول و داراي امكانات است كه با تحت پوشش گرفتن استقلال مي تواند به حل مشكلات مالي اين تيم كمك كند ولي در شرايطي كه بحث انحلال اين وزارتخانه مطرح است معلوم نيست چه آينده اي انتظار استقلال را مي كشد و آيا همان سرنوشتي كه بر سر كشاورز و بانك تجارت آمد براي استقلال هم تكرار خواهد شد . من اميدوارم شخص وزير رفاه با حساسيت و درايتي كه نسبت به رفع مشكلات استقلال دارند در خصوص آينده استقلال برنامه ريزي كنند .

فتح الله زاده درمورد اينكه وضعيت هيات مديره جديد باشگاه استقلال تا چه زماني مشخص خواهد شد خاطرنشان كرد : پس از اينكه وزيررفاه با تصميم دسته جمعي اعضاي هيات مديره كه برخواسته از روح پهلواني و جوانمردي اعضاء حكايت داشت مخالفت كردند ، مقرر شد تا هيات مديره جديد استقلال تا روز دوشنبه هفته جاري از سوي وزير رفاه بعنوان رئيس مجمع مشخص شود چرا كه بلاتكليفي كنوني براي استقلال كه در كورس قهرماني رقابتهاي ليگ برتر قرار دارد ، سم است و مي تواند اثرات نامطلوبي بر روند كار اين تيم داشته باشد .