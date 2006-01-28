احمدي نژاد دوشنبه به خوزستان مي رود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، محمود احمدي نژاد در سفر خود به استان خوزستان با مردم شهرهاي مختلف اين منطقه ديدار و از نزديك با مشكلات آنها آشنا خواهد شد.

ديدار با خانواده هاي شهدا و ايثارگران و نيز منتخبين خوزستان از ديگر برنامه هاي سفر احمدي نژاد خواهد بود.

اين سفر پس از وقفه اي يك هفته اي كه به علت نامساعد بودن اوضاع جوي خوزستان به تعويق افتاد ، بيشترين ميزان سفرهاي استاني از حيث مدت را دارا خواهد بود.

به گزارش "مهر"، رئيس جمهور و هيات دولت از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاري در خوزستان خواهند بود كه برخي از وزرا براي آشنايي بيشتر با مسائل استان، زودتر به خوزستان خواهند رفت.