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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۵۹

در ششمين سفر استاني خود؛

احمدي نژاد دوشنبه به خوزستان مي رود

احمدي نژاد دوشنبه به خوزستان مي رود

رئيس جمهور در ششمين سفر استاني خود، دوشنبه اين هفته به خوزستان سفر خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، محمود احمدي نژاد در سفر خود به استان خوزستان با مردم شهرهاي مختلف اين منطقه ديدار و از نزديك با مشكلات آنها آشنا خواهد شد.

ديدار با خانواده هاي شهدا و ايثارگران و نيز منتخبين خوزستان از ديگر برنامه هاي سفر احمدي نژاد خواهد بود.

اين سفر پس از وقفه اي يك هفته اي كه به علت نامساعد بودن اوضاع جوي خوزستان به تعويق افتاد ، بيشترين ميزان سفرهاي استاني از حيث مدت را دارا خواهد بود.

به گزارش "مهر"، رئيس جمهور و هيات دولت از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاري در خوزستان خواهند بود كه برخي از وزرا براي آشنايي بيشتر با مسائل استان، زودتر به خوزستان خواهند رفت.

کد مطلب 283596

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