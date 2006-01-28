به سند ملي مستقل فرهنگي بين المللي نياز داريم

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي گفت: البته در اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي كه در دوره رياست جمهوري مقام معظم رهبري تدوين شد، به بُعد بين الملل توجه نشان داده شده اما اين توجه كم رنگ است و در شأن و وزن فرهنگ و تمدن ايران اسلامي نيست.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي همچنين در اين ديدار خواستار تأسيس اتحاديه كتابخانه هاي ملي و مراكز اسناد كشورهاي اسلامي به منظور پاسداري و حفظ فرهنگ مكتوب فرهنگ و تمدن اسلامي شد.

وي همچنين با اعلام ايجاد شورايعالي ايرانيان خارج از كشور به پيشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، خواستار عضويت رئيس كتابخانه ملي ايران در اين شورا شد.

محمدي عراقي با اظهار تأسف از اينكه نسخ قديمي و كم نظير فرهنگ مكتوب ايران اسلامي در خارج از كشور در معرض بي توجهي و نابودي اند بر لزوم حفظ و نگهداري اين اسناد ارزشمند تأكيد و آمادگي اين سازمان را براي همكاري در اين زمنيه اعلام كرد.

وي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله كشور تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران دست كم در سطح منطقه مي تواند قدرت اول فرهنگي و توليد در فكر، اقتدار معنوي ، فرهنگي و هنري باشد. اين امر درست همان موضوعي است كه سند چشم انداز 20 ساله كشور به توجه كرده است.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با اشاره به قرارداد فرهنگي اين سازمان به عنوان متولي ديپلماسي فرهنگي كشور با 110 كشور جهان گفت: جايگاه ايران در روابط بين المللي بزرگ و شايسته است.

وي ابراز اميدواري كرد كه با همكاري كتابخانه ملي ايران مزيت فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي تحقق بخشيده شود و افزود: در دنيا علي رغم دشمنيها مانع عمده اي بر سر راه خود نمي بينيم و شرط اصلي براي تحقق اين امر، ارائه و عزم جدي مراكز تصميم ساز است.

در اين ديدار كه معاونان و مديران دو سازمان حضور داشتند علي اكبر اشعري مشاور فرهنگي رئيس جمهوري و رئيس سازمان اسناد كتابخانه ملي با ارائه گزارشي از روند تحولي و تكاملي اين سازمان از سالهاي گذشته تاكنون به معرفي معاونتهاي اين سازمان و شرح وظايف آنان پرداخت و گفت: قصد داريم كتابخانه ملي را به عنوان پايگاه اصلي نخبگان و اهالي كتاب قرار دهيم.

وي همچنين اعلام كرد: از كساني كه در غنا و حفظ و نگهداري اسناد فرهنگ مكتوب ايران نقش آفريني مي كنند تجليل به عمل خواهد آمد.

در پايان اين ديدار موافقتنامه همكاري ميان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران امضاء و مبادله شد.

براساس اين موافقتنامه، رايزنيهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور نسبت به شناسايي، معرفي و كمك به تأمين منابع مورد سازمان اسناد و كتابخانه ملي اقدام خواهند كرد.

همچنين در اين موافقتنامه آمده است سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بنا بر درخواست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نسبت به برگزاري نمايشگاه كتاب و اسناد در كشورهاي مورد نظر اين سازمان اقدام خواهد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، از ديگر بندهاي اين توافقنامه برقراري ارتباط ميان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و ديگر كتابخانه ها و منابع آرشيوي كشور از سوي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است.