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۹ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۴۵

مدير حوزه علميه امام خميني (ره) اراك در گفتگو با "مهر" عنوان كرد :

حوزه علميه اراك، يادآور روزهاي طلبگي رهبر كبير انقلاب // تحصيل 120 طلبه در حوزه علميه امام خميني اراك

حوزه علميه اراك، يادآور روزهاي طلبگي رهبر كبير انقلاب // تحصيل 120 طلبه در حوزه علميه امام خميني اراك

مدير حوزه علميه امام خميني اراك (ره) گفت: 120 طلبه در حوزه 200 ساله اراك، در كنار حجره اي كه يادآور دوران طلبگي امام خميني (ره) است، مشغول به تحصيل هستند.

حجت الاسلام "ساجدي فر" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت: اين حوزه علميه به امر فتحعلي شاه قاجار، همزمان با تاسيس شهر اراك توسط محمد يوسف خان معروف به سپهدار از فرماندهان قشون عراق تاسيس شد.

وي افزود: در اين حوزه علميه مراجع بزرگي چون آيت الله العظمي "حائري يزدي" موسس حوزه علميه قم، آيت الله العظمي "گلپايگاني"، آيت الله العظمي "اراكي" و آيت الله العظمي "خوانساري" به فراگيري علوم حوزوي يا تدريس اين علوم پرداخته اند.

مديرحوزه علميه امام خميني اراك افزود: قبل از اقامت آيت الله العظمي "حائري يزدي" در قم، حضرت امام خميني (ره) به مدت دو سال در اين حوزه از ايشان بهره مند شده اند. 

"ساجدي فر" گفت : رياست فعلي اين حوزه بر عهده آيت الله "محسني گركاني" نماينده محترم مقام معظم رهبري در استان مركزي است  و 120 طلبه در آن مشغول به تحصيل هستند. اين طلاب تا پايان سال ششم در اين حوزه به تحصيل مشغول بوده و پس از آن براي تحصيل در سطوح بالاتر به حوزه علميه قم اعزام مي شوند.

وي امكانات اين حوزه را 30 حجره ، 6 مدرس و كتابخانه مجهز به امكانات روز اعلام كرد و گفت : در پژوهشكده اين حوزه، تحقيق پيرامون آيات و روايات با موضوع مباحث روز در حال اجرا است.

کد مطلب 283606

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