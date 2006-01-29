حوزه علميه اراك، يادآور روزهاي طلبگي رهبر كبير انقلاب // تحصيل 120 طلبه در حوزه علميه امام خميني اراك

حجت الاسلام "ساجدي فر" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت: اين حوزه علميه به امر فتحعلي شاه قاجار، همزمان با تاسيس شهر اراك توسط محمد يوسف خان معروف به سپهدار از فرماندهان قشون عراق تاسيس شد.

وي افزود: در اين حوزه علميه مراجع بزرگي چون آيت الله العظمي "حائري يزدي" موسس حوزه علميه قم، آيت الله العظمي "گلپايگاني"، آيت الله العظمي "اراكي" و آيت الله العظمي "خوانساري" به فراگيري علوم حوزوي يا تدريس اين علوم پرداخته اند.

مديرحوزه علميه امام خميني اراك افزود: قبل از اقامت آيت الله العظمي "حائري يزدي" در قم، حضرت امام خميني (ره) به مدت دو سال در اين حوزه از ايشان بهره مند شده اند.

"ساجدي فر" گفت : رياست فعلي اين حوزه بر عهده آيت الله "محسني گركاني" نماينده محترم مقام معظم رهبري در استان مركزي است و 120 طلبه در آن مشغول به تحصيل هستند. اين طلاب تا پايان سال ششم در اين حوزه به تحصيل مشغول بوده و پس از آن براي تحصيل در سطوح بالاتر به حوزه علميه قم اعزام مي شوند.

وي امكانات اين حوزه را 30 حجره ، 6 مدرس و كتابخانه مجهز به امكانات روز اعلام كرد و گفت : در پژوهشكده اين حوزه، تحقيق پيرامون آيات و روايات با موضوع مباحث روز در حال اجرا است.