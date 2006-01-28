همايش "ذاكرين هيئتهاي مذهبي" فردا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين همايش با هدف تبيين و تشريح فرهنگ صحيح عزاداري، يادآوري ضرورت انتخاب اشعار و الحان مناسب، ويژه مداحان منتخب استان تهران برگزار مي شود .

اين همايش با حضور انديشمندان و فرهيختگان و شركت 1600 مداح استان تهران برگزار خواهد شد و طي آن سخنرانان بر ضرورت بهره گيري از اشعار مورد استفاده مداحان تأكيد خواهند كرد.

در اين همايش يكروزه همچنين تصريح مي شود كه بيان و انتقال وقايع تاريخي و شرح زندگي ائمه معصومين (ع) از سوي مداحان به عنوان تأثيرگذارترين عناصر هيئتهاي مذهبي، مي بايست با دقت و توجه خاص صورت گيرد .

برگزاري همايش ذاكرين هيئتهاي مذهبي از جمله فعاليتهاي متعدد و متنوع سازمان تبليغات استان تهران در راستاي ارتقاء فعاليتهاي مذهبي در ماه محرم و همچنين تقويت كيفي مجالس عزاداري است .

برگزاري همايش فجرآفرينان عاشورايي( ويژه مسئولين هيئتهاي مذهبي)، تهيه منشوري براي تشريح وظايف هيئتهاي مذهبي و تشكيل ستاد نظارت بر فعاليت هيئتهاي مذهبي برخي ديگر از اقدامات سازمان تبليغات اسلامي استان در ايام محرم، با هدف آسيب زدايي از مراسم عزاداري اين ايام و همچنين تقويت برنامه هاي مختلف است .