متون پايه يونسكو درباره جامعه اطلاعاتي مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، يكي از فعاليت هاي اساسي يونسكو تهيه منشورها ، قطعنامه ها ، و ارائه پيشنهادات و توصيه ها به منظور معرفي ماهيت طرح هاي سازمان براي عمل در حوزه هاي آموزش ، علم ، فرهنگ و ارتباطات است . پيشنهادهاي ارائه شده پاسخ چالش هاي اصلي هستند كه پيش روي امر ساخت جوامع دانش مدارند .

كتاب " متون پايه يونسكو درباره جامعه اطلاعاتي " موادي از متون مختلف از جمله قطعنامه ها، پيشنهادها و توصيه هاي ارائه شده در كنگره ها، كنفرانس ها و گردهمايي هاي جهاني را تحت عنوان بخش هاي برنامه اي آموزش ، فرهنگ ، علم، ارتباطات و اطلاعات ، و آزادي بيان طي دوره زماني ماه مه 1991- اكتبر 2003 تنظيم و در اختيار همگان قرار مي دهد .

به گزارش مهر ، اين كتاب كه از انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در سال 1384 است ، با ترجمه مرضيه هدايت و دربردارنده 146 صفحه است .



پيشگفتار، فهرست مطالب ، مقدمه، متن اصلي ،( قطعنامه ها ، پيشنهادها و توصيه هاي ارائه شده بر اساس حوزه موضوعي تحت عنوان بخش هاي برنامه اي ) و تقويم زمان برگزاري كنفرانس ها و سمينارهايي كه مطالب متن اصلي آنها انتخاب شده ، از جمله مطالب اين كتاب هستند . اين كتاب در شمارگان ، 1000 نسخه و با بهاي 10000 ريال به بازار نشر عرضه شده است .