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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۳۹

با ترجمه مرضيه هدايت

متون پايه يونسكو درباره جامعه اطلاعاتي مكتوب شد

متون پايه يونسكو درباره جامعه اطلاعاتي مكتوب شد

سازمان يونسكو با توجه به رسالت خود مي كوشد تا به ترويج مفهوم " جوامع دانش مدار " به جاي " جامعه اطلاعاتي " بپردازد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، يكي از فعاليت هاي اساسي يونسكو تهيه منشورها ، قطعنامه ها ، و ارائه پيشنهادات و توصيه ها به منظور معرفي ماهيت طرح هاي سازمان براي عمل در حوزه هاي آموزش ، علم ، فرهنگ و ارتباطات است . پيشنهادهاي ارائه شده پاسخ چالش هاي اصلي هستند كه پيش روي امر ساخت جوامع دانش مدارند .

كتاب " متون پايه يونسكو درباره جامعه اطلاعاتي " موادي از متون مختلف از جمله قطعنامه ها، پيشنهادها و توصيه هاي ارائه شده در كنگره ها، كنفرانس ها و گردهمايي هاي جهاني را تحت عنوان بخش هاي برنامه اي آموزش ، فرهنگ ، علم،  ارتباطات و اطلاعات ، و آزادي بيان طي دوره زماني ماه مه 1991- اكتبر 2003 تنظيم و در اختيار همگان قرار مي دهد .

به گزارش مهر ، اين كتاب كه از انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در سال 1384 است ،  با ترجمه مرضيه هدايت و دربردارنده 146 صفحه است . 

پيشگفتار، فهرست مطالب ، مقدمه، متن اصلي ،( قطعنامه ها ، پيشنهادها و توصيه هاي ارائه شده بر اساس حوزه موضوعي تحت عنوان بخش هاي برنامه اي ) و تقويم زمان برگزاري كنفرانس ها و سمينارهايي كه مطالب متن اصلي آنها انتخاب شده ، از جمله مطالب اين كتاب هستند . اين كتاب در شمارگان ، 1000 نسخه و با بهاي 10000 ريال به بازار نشر عرضه شده است .

کد مطلب 283619

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