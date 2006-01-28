دور دوم مذاكرات ايران و اروپا دوشنبه در بروكسل برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين دور از مذاكرات نمايندگان فرانسه آلمان و انگليس به سرپرستي دولابولا (نماينده فرانسه )، با تيم مذاكره كننده ايراني به سرپرستي دكتر جواد وعيدي گفتگو خواهند كرد .



اين دور از مذاكرات قرار بود در تاريخ 28 دي ماه ( 18 ژانويه ) برگزار شود كه بصورت يك جانبه از سوي اروپا به بهانه از سر گيري تحقيقات هسته اي در تهران لغو شد .

يادآور مي شود جك استرا وزير خارجه انگليس نيز امروز در داووس از ديدار با دكتر لاريجاني در لندن و در دوشنبه آينده خبر داده بود كه تلاش خبرنگار مهر براي تاييد اين خبر از سوي منابع رسمي تا لحظه انتشار به نتيجه نرسيد.

