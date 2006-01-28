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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۴۶

پس از اعلام سفر لاريجاني به لندن از سوي استرا تاييد شد ؛

دور دوم مذاكرات ايران و اروپا دوشنبه در بروكسل برگزار مي شود

دور دوم مذاكرات ايران و اروپا دوشنبه در بروكسل برگزار مي شود

دور دوم مذاكرات هسته اي ايران و اروپا روز دوشنبه در بروكسل از سر گرفته مي شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين دور از مذاكرات نمايندگان فرانسه آلمان و انگليس به سرپرستي دولابولا (نماينده فرانسه )، با تيم مذاكره كننده ايراني به سرپرستي دكتر جواد وعيدي گفتگو خواهند كرد .

اين دور از مذاكرات قرار بود در تاريخ 28 دي ماه ( 18 ژانويه )  برگزار شود كه بصورت يك جانبه از سوي اروپا به بهانه از سر گيري تحقيقات هسته اي در تهران لغو شد .

يادآور مي شود جك استرا وزير خارجه انگليس نيز امروز در داووس از ديدار با دكتر لاريجاني در لندن و در دوشنبه آينده خبر داده بود كه تلاش خبرنگار مهر براي تاييد اين خبر از سوي منابع رسمي تا لحظه انتشار به نتيجه نرسيد. 

کد مطلب 283622

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