شهردار تهران : دشمن به اختلافات داخلي چشم دوخته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر محمدباقر قاليباف ضمن اعلام تشكر و قدرداني از كاركنان خدوم شركت واحد اتوبوسراني به سبب همكاري صميمانه با مديريت اين شركت ، گفت: در آينده نيز هيچ فرد و گروهي امكان سوء استفاده از احساسات پرشور زحمتكشان شركت واحد را نخواهد يافت.

در بخشي از اطلاعيه شهردار تهران با تهينت ايام پر بركت دهه فجر انقلاب اسلامي كه پيام آور عزت ، استقلال ، آزادي ، پيشرفت ، معنويت و اعتدال است ، تاكيد شده است: انقلاب ما انقلابي است كه همه آزادگان عالم را به رهايي از قيد و بند شياطين غرب و شرق و افكار ماده گرايي و پوچي بشارت داده است.

در اين اطلاعيه ، وي كاركنان شركت واحد اتوبوسراني را افرادي آگاه ، پرشور و عاشق دين و ميهن ، انقلاب و رهبري دانسته و تصريح كرده است: اين كارگران با بصيرت و صبر (به قول رهبر عزيزمان ، بيداري ، هوشياري و پاسداري) و با وجود سخت ترين شرايط كاري با تمام محروميت ها ، عاشقانه خدمت مي كنند و كم توقعي و قناعت آنها درس عبرتي براي امثال من و ساير خدمتگزاران نظام است.

در اطلاعيه شهردار تهران همچنين آمده است: دشمن به اختلافات داخلي ما چشم طمع دوخته و اين ما هستيم كه بايد از رفتارهاي دشمن شادكن بپرهيزيم.

قاليباف اقدام هماهنگ و يكپارچه كاركنان اتوبوسراني در تداوم خدمت رساني به شهروندان شريف را مصداق آيه كريمه "هر كه شكرگزار مردم نباشد ، شكر خدا را نگفته است " دانست و از زحمات و پايمردي همه اين كارگران شريف قدرداني كرده است.



