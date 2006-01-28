مسئولان باشگاه آدميراواكر اجازه ندادند به ايران برگردم / تاپايان قراردادم در اتريش مي مانم

مهدي پاشازاده كه به همراه تيم فوتبال آدميراواكر دراردوي تداركاتي امارات بسرمي برد درگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: علاوه برپيشنهادي كه از پرسپوليس و استقلال داشتم ازدوتيم ليگ برتري ديگر هم پيشنهاداتي دريافت كرده بودم و قصد داشتم باحضوردرفوتبال ايران مجددا به تيم ملي راه پيدا كنم اما علي رغم مذاكراتي كه با مسئولان تيم آدميراواكر داشتم ، آنها اجازه ندادند زودتر از پايان قراردادم اين تيم را ترك كنم.

پاشازاده ادامه داد: حتي به مسئولان اين تيم اعلام كردم كه حاضرم خسارت اين فسخ قرارداد را بپردازم اما متاسفانه با درخواست من مخالفت شد و ناچارم تا پايان قراردادم دراتريش بمانم.

مدافع ايراني تيم فوتبال آدميراواكراتريش درپايان ابراز اميدواري كرد سرمربي تيم ملي با زيرنظرگرفتن بازيهاي اواين شانس را بدهد كه يكبارديگر با حضور در ادروي تيم ملي شايستگي هايش را ثابت كند.