جامعه بين المللي بايد به نتايج انتخابات فلسطين احترام بگذارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" اكمال الدين احسان اوغلو" دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي از جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) خواست به مطالبات و درخواست هاي سياسي بين المللي تعامل واقعي داشته باشد و درهمان حال جامعه بين المللي را به احترام گذاشتن به نتايج انتخابات و گزينه ملت فلسطين فرا خواند.

دبير سازمان كنفرانس اسلامي كه مقرش درجده در غرب عربستان است با انتشار بيانيه اي ازجنبش حماس خواست با انگيزه هاي سياسي بين المللي در جهت حفظ حقوق حقه ملت فلسطين تعامل و همكاري واقعي داشته باشد.

وي همچنين جامعه بين المللي را به احترام گذاردن به نتايج انتخابات پارلماني فلسطين كه بيانگرانتخاب دمكراسي ازسوي ملت فلسطين و تداوم حمايت از روند صلح است دعوت كرد.

اوغلوپيروزي انتخابات پارلماني فلسطين در فضاي دمكراتيك و آرام را به ملت و رهبري تشكيلات خودگردان فلسطين تبريك گفت و از گروههاي فلسطيني خواست روند انتقال قدرت را با پختگي سياسي به اتمام برسانند.

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) در انتخابات پارلماني 76 كرسي را از مجموع 132 كرسي مجلس قانون گذاري از آن خود كرد اما جنبش فتح توانست فقط 43 كرسي را بدست آورد.