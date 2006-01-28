تبليغات تلويزيوني كنكور باعث اضطراب داوطلبان مي شود

دكترعلي ميرزابيگي ، روانشناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون بسياري از موسسات هستند كه براي جلب نظر دانش آموزان جهت آمادگي در كنكور اقدام به هر نوع تبليغي مي كنند كه در اكثر موارد تبليغات صورت گرفته و ادعاهايي كه مي شود ، صحت ندارد.

وي ادامه داد: متاسفانه هيچ كنترلي از سوي سازمان و يا ارگان خاصي بر تبليغات موسسات آموزشي انجام نمي شود و هنگامي كه اين تبليغات زياد مي شود خانواده ها فكر مي كنند كه مورد تاييد است و اين امر باعث ايجاد اعتماد در بين دانش آموزان و همچنين خانواده هاي آنان مي شود.

استاد دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه تهران تاكيد كرد: در اين صورت خانواده ها تصور مي كنند براي ورود و قبولي در دانشگاه ضرورت دارد فرزندشان از كلاسهاي كنكور استفاده كند ، در حالي كه اين امر به هيچ وجه درست نيست.

ميرزابيگي گفت: معمولا تبليغات بر روي انسان ها تاثير مي گذارد به خصوص وقتي افراد در برهه اي از زمان و شرايط خاص قرار داشته باشند و ناخودآگاه به سمت آن كشيده مي شوند و هنگامي كه نتوانند از اين كلاسها استفاده كنند دچار اضطراب و تضعيف اعتماد به نفس مي شوند.

وي خاطر نشان كرد: چنانچه كنترل و نظارتي بر تبليغات تلويزيوني صورت گيرد در اين صورت تنها موسسات مورد تاييد مي توانند تبليغ كنند و ديگر دانش آموزي به دليل عدم استفاده از اين كلاسها دچار مشكل نمي شود.



