آلمان 15 بار در جنگ عراق به آمريكا كمك اطلاعاتي كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، در اين گزارش همچنين آمده است:" آژانس اطلاعات دفاعي آمريكا

(DIA) در 33 مورد از سازمان اطلاعات خارجي آلمان درخواست كمك كرده است".

در اين گزارش كه در مجله اشپيگل به چاپ رسيد آمده است: سازمان اطلاعات خارجي آلمان در حدود نيمي از اين درخواست ها پاسخ داده است و اطلاعاتي را براي نيروهاي آمريكايي فراهم آورده است.

به گزارش مهر در 22 دي ماه سال جاري روزنامه زوددويچه سايتونگ براي اولين بار از حمايت سازمان اطلاعات مخفي آلمان از نيروهاي آمريكايي در عراق خبر داد.

اين روزنامه و مجله خبري تصويري " پانوراما " با اعلام اين مطلب همچنين تصريح كردند : " ارنست ارولو " هماهنگ كننده سازمان اطلاعات مخفي وقت آلمان در دفترصدراعظم و " آگوست هانينگ " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در آن زمان همكاري هايي را در اين زمينه انجام داده اند .

يكي از مقامات امنيتي عاليرتبه آلمان كه خواست نامش فاش نشود، به روزنامه زوددويچه گفت: اطلاعاتي به دست آمده كه در تاريخ 17 مارس 2003 ميلادي يعني 3 روز پيش از آغاز جنگ عراق دو آژانس خبري متعلق به سازمان اطلاعات آلمان به برخي منابع دست يافته اند.

در پي اين افشاگري آلمان كه خود را از مخالفين جنگ آمريكا عليه عراق نشان مي دهد تحت انتقادات شديد قرار گرفت و گرچه مقامات اين كشور سعي كردند تا اين مسئله را رد كنند اما دلايل وجود همكاري بسيار قوي بود.

اين مقامات در ادامه ، براي توجيه اقدام خود دست به ترفند ديگري زدند و اعلام كردند كه اين همكاري در راستاي ممانعت از كشته شدن غير نظاميان بوده است.

اشپيگل همچنين در ادامه گزارش امروز خود مي نويسد: دو سازمان اطلاعاتي آلمان 130 ياد داشت به دفتر مركزي سازمان اطلاعات آلمان ارسال كرده اند كه 25 مورد آن به واشنگتن ارجاع داده شده است.

بر اساس اين گزارش حداقل يكي از اين اسناد ارجاع شده به واشنگتن داراي محتواي نظامي بود كه درباره تحركات نيروهاي نظامي تدوين شده بوده است.

همچنين گفته شده است كه اين دو سازمان اطلاعاتي بين 14 فوريه و مي 2003 در بغداد بودند و اين در حالي است كه تهاجم آمريكا در 20 مارس اتفاق افتاد.

فرانك والتر اشتاين ماير وزير امور خارجه فعلي كه در زمان دولت قبلي آلمان در دفترصدر اعظم فعاليت و امور اطلاعاتي دفتر با سازمان هاي اطلاعاتي را هماهنگ مي كرد يكي از افرادي است كه گفته مي شود با اين موضوع مرتبط بوده است.