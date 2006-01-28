استخدام معلمان مانع از پيشرفت علمي آنان مي شود

دكتر حسين زمرشيدي مولف كتاب هاي درسي هنرستاني و دانشگاهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: در كشورهاي پيشرفته دنيا نظير ژاپن تمام نيروهاي آموزش و پرورش ، دانشگاهي ، كارخانجات و... موظفند هر 3 ماه يك باردر آزمون مربوط به رشته كاري خود شركت كنند و تنها در صورت موفقيت در چنين امتحاناتي مجاز به ادامه همكاري هستند.

نويسنده 24جلد كتاب درسي و دهها جلد كتاب و مقاله جهاني ، تصريح كرد: به روز شدن اطلاعات معلمان از صنعت ، كامپيوتر و به طور كلي آنچه به دانش نوين عصر مربوط مي شود بيشتر از هر جهت ، مهم و حياتي است كه با آينده جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد.

زمرشيدي اظهار داشت: هر يك از خانواده ها فرزندان خود را به اميد آموختن به دست آموزگارن مي سپارند. بنابراين اگر معلمان به دلائلي نظير رفع نشدن نيازهاي اوليه معيشتي دچار افت اخلاقي و در نتيجه اكراه از رشد علمي شوند ، در حق تمامي دانش آموزان و خانواده هاي آنان كوتاهي شده است.

وي با اشاره به ضعف سيستم مديريتي نظام آموزش و پرورش يادآور شد: اگر قرار باشد روند تعديل و استخدام نيروهاي آموزش و پرورش همگام با تغييرات مديريت بخش هاي مختلف صورت گيرد ، سيستم آموزشي كشور بيش از پيش دچار مشكل خواهد شد.

زمرشيدي با تاكيد بر اينكه با تامين نيازهاي معيشتي معلمان مي توان نسبت به رشد و ارتقاء سطح علمي آنان اميدوار بود ، افزود: در صورتي كه امكانات براي معلمان فراهم شود و اين افراد نسبت به پيشرفت تمايلي نشان ندهند وضعيت حالت ديگري به خود خواهد گرفت و در چنين شرايطي مسئولان حق اخراج و تعديل نيرو را خواهند داشت.



