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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۲۰:۱۰

نقد "مهر" درباره سياست تطميع مالي آمريكا در قبال كشورهاي آسياي ميانه ؛

پايگاه ماناس بنگاه ارز آور براي قرقيزستان

پايگاه ماناس بنگاه ارز آور براي قرقيزستان

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : دولت قرقيزستان با افزايش اجاره بهاي پايگاه نظامي ماناس كه در اختيار آمريكا است اين پايگاه را به بنگاه ارز آوري براي خود تبديل كرده است.

 به گزارش خبرگزاري "مهر" پس از خروج نيروها و ادوات آمريكايي از پايگاه كارشي خان آباد ازبكستان در آذرماه سال جاري ، مقامات واشنگتن سعي كردند با روشهاي تطميع مالي و گفتگوهاي ديپلماتيك نظاميان خود را در ساير كشورهاي منطقه حفظ كنند . با از دست رفتن موقعيت ممتاز ازبكستان ، پايگاه نظامي ماناس قرقيزستان با توجه به ويژگي هاي اين پايگاه در آسياي ميانه در صدر توجه واشنگتن قرار گرفت .

در مهرماه سال جاري كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا با سفر به منطقه آسياي ميانه و جنوب آن از بيشكك ديدن كرد تا فضاي استقلال طلبي رهبران اين كشور بعد از انقلاب رنگين به ضرر آمريكا تمام نشود و مقامات اين كشور را براي ادامه همكاريهاي نظامي ترغيب كند . 

در پاسخ به درخواستهاي مكرر واشنگتن ، وزارت امور خارجه قرقيزستان با ارسال يادداشتي به سفارت آمريكا در اين كشور شروط بيشكك را براي ادامه حضور نظاميان آمريكايي در پايگاه ماناس اعلام كرد . اگر چه جزئيات بيشتري در اين زمينه منتشر نشده است اما افزايش اجاره بهاي 50 ميليون دلاري اين پايگاه و پرداخت خسارت هاي زيست محيطي از جمله شروط ذكر شده در يادداشت وزارت خارجه قرقيزستان محسوب مي شود .

پايگاه نظامي ماناس كه در دسامبر سال 2001 در حوالي بيشكك به منظور حمايت از عمليات در افغانستان داير شده است ، اكنون بيش از 1500 نظامي آمريكا و ناتو و تعدادي هواپيماي جنگنده را در خود جاي داده است . اين پايگاه با توجه به نزديكي چين و همجواري با قسمت  شرقي كشور روسيه براي آمريكا از اهميت فراواني برخوردار است . آمريكا در زمان دولت سابق قرقيزستان در ماههاي فوريه و آوريل سال 2005 طي درخواستي از بيشكك خواسته بود كه اجازه استقرار هواپيماهاي جاسوسي و شناسايي آواكس را در خاك اين كشور بدهد .

نظر به اهميت پايگاه هوايي ماناس و حساسيت دولتهاي منطقه نسبت به ادامه حضور آمريكا ، حكومت قربان بيك باقيف در ابتداي صدارتش با احتياط به قضيه حضور نظاميان آمريكا در خاك اين كشور نگاه مي كرد . به خصوص آنكه اين كشور از اعضاي سازمان امنيتي مشترك و سازمان همكاري شانگهاي نيز مي باشد و استقرار هواپيماهاي جاسوسي آمريكا بر خلاف تعهدات اين كشور در قبال اين دو سازمان است . 

ارزيابي مهر بر اين است ، با يادداشت اخير وزارت امور خارجه قرقيزستان دورنماي جديدي را مي توان در سياست خارجي اين كشور متصور شد . مقامات بيشكك با آگاهي از محدوديتهاي آمريكا در احداث پايگاههاي جديد در كشورهاي آسياي ميانه بر آن است كه پايگاه ماناس را به يك بنگاه ارز آوري براي قرقيزستان و مهره بازي براي تامين منافع ملي تبديل كند .  

بيشتر كشورهاي منطقه به دليل مخالفت روسيه ، چين و ايران و همچنين در مظان بودن عمليات خشونت طلبانه از جانب گروههاي بنيادگرا و به دليل ترس از دخالت آمريكا در امور داخلي شان با ديده احتياط به اثرات مثبت وجود چنين پايگاههايي در خاكشان مي نگرند . در اين بين مقامات بيشكك با آگاهي از موقعيت جغرافيايي و نگاه ويژه آمريكا به اين كشور با رويكرد مبتني بر ريسك سياسي بر آن هستند با ادامه حضور نيروهاي آمريكايي به شرط جلب امتيازهاي قابل توجه موافقت كنند .
کد مطلب 283658

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