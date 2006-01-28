پايگاه ماناس بنگاه ارز آور براي قرقيزستان

به گزارش خبرگزاري "مهر" پس از خروج نيروها و ادوات آمريكايي از پايگاه كارشي خان آباد ازبكستان در آذرماه سال جاري ، مقامات واشنگتن سعي كردند با روشهاي تطميع مالي و گفتگوهاي ديپلماتيك نظاميان خود را در ساير كشورهاي منطقه حفظ كنند . با از دست رفتن موقعيت ممتاز ازبكستان ، پايگاه نظامي ماناس قرقيزستان با توجه به ويژگي هاي اين پايگاه در آسياي ميانه در صدر توجه واشنگتن قرار گرفت .

در مهرماه سال جاري كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا با سفر به منطقه آسياي ميانه و جنوب آن از بيشكك ديدن كرد تا فضاي استقلال طلبي رهبران اين كشور بعد از انقلاب رنگين به ضرر آمريكا تمام نشود و مقامات اين كشور را براي ادامه همكاريهاي نظامي ترغيب كند .

در پاسخ به درخواستهاي مكرر واشنگتن ، وزارت امور خارجه قرقيزستان با ارسال يادداشتي به سفارت آمريكا در اين كشور شروط بيشكك را براي ادامه حضور نظاميان آمريكايي در پايگاه ماناس اعلام كرد . اگر چه جزئيات بيشتري در اين زمينه منتشر نشده است اما افزايش اجاره بهاي 50 ميليون دلاري اين پايگاه و پرداخت خسارت هاي زيست محيطي از جمله شروط ذكر شده در يادداشت وزارت خارجه قرقيزستان محسوب مي شود .

پايگاه نظامي ماناس كه در دسامبر سال 2001 در حوالي بيشكك به منظور حمايت از عمليات در افغانستان داير شده است ، اكنون بيش از 1500 نظامي آمريكا و ناتو و تعدادي هواپيماي جنگنده را در خود جاي داده است . اين پايگاه با توجه به نزديكي چين و همجواري با قسمت شرقي كشور روسيه براي آمريكا از اهميت فراواني برخوردار است . آمريكا در زمان دولت سابق قرقيزستان در ماههاي فوريه و آوريل سال 2005 طي درخواستي از بيشكك خواسته بود كه اجازه استقرار هواپيماهاي جاسوسي و شناسايي آواكس را در خاك اين كشور بدهد .

نظر به اهميت پايگاه هوايي ماناس و حساسيت دولتهاي منطقه نسبت به ادامه حضور آمريكا ، حكومت قربان بيك باقيف در ابتداي صدارتش با احتياط به قضيه حضور نظاميان آمريكا در خاك اين كشور نگاه مي كرد . به خصوص آنكه اين كشور از اعضاي سازمان امنيتي مشترك و سازمان همكاري شانگهاي نيز مي باشد و استقرار هواپيماهاي جاسوسي آمريكا بر خلاف تعهدات اين كشور در قبال اين دو سازمان است .

ارزيابي مهر بر اين است ، با يادداشت اخير وزارت امور خارجه قرقيزستان دورنماي جديدي را مي توان در سياست خارجي اين كشور متصور شد . مقامات بيشكك با آگاهي از محدوديتهاي آمريكا در احداث پايگاههاي جديد در كشورهاي آسياي ميانه بر آن است كه پايگاه ماناس را به يك بنگاه ارز آوري براي قرقيزستان و مهره بازي براي تامين منافع ملي تبديل كند .

بيشتر كشورهاي منطقه به دليل مخالفت روسيه ، چين و ايران و همچنين در مظان بودن عمليات خشونت طلبانه از جانب گروههاي بنيادگرا و به دليل ترس از دخالت آمريكا در امور داخلي شان با ديده احتياط به اثرات مثبت وجود چنين پايگاههايي در خاكشان مي نگرند . در اين بين مقامات بيشكك با آگاهي از موقعيت جغرافيايي و نگاه ويژه آمريكا به اين كشور با رويكرد مبتني بر ريسك سياسي بر آن هستند با ادامه حضور نيروهاي آمريكايي به شرط جلب امتيازهاي قابل توجه موافقت كنند .