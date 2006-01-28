عمق عقبه سياسي انقلاب اسلامي در ميان ملتهاي مسلمان نبايد ناديده گرفته شود

به گزارش خبرگزاري مهر، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز در ديدار دست اندركاران مراسم حج، ضمن قدرداني از آنان، تحول قلبي و فكري انسان را مهم ترين هدف حج دانستند و با تاكيد بر لزوم بهره گيري صحيح از فرصت ارزشمند ايام حج، افزودند: بايد با فراهم كردن مناسب مقدمات و لوازم اين سفر، از ايام حج بيشترين استفاده براي اثربخشي معنوي و فرهنگي بر زائران انجام گيرد.

ايشان با تاكيد بر اينكه اقبال روزافزون مسلمانان به نظام جمهوري اسلامي ايران ناشي از هويت انقلاب اسلامي و انديشه ها و نام امام خميني (ره) است، خاطرنشان كردند: عمق عقبه سياسي جمهوري اسلامي ايران در ميان ملتهاي مسلمان واقعيتي است كه نبايد در محاسبات سياسي فراموش شود.

حضرت آيت الله خامنه اي مواضع صريح رئيس جمهوري اسلامي ايران را در خصوص مسائل مهم جهان اسلام و امريكا ، در افزايش اقبال ملتهاي مسلمان به نظام اسلامي مؤثر دانستند و تاكيد كردند: امروز اگر مسؤولان نظام جمهوري اسلامي ايران در ميان ملتهاي مسلمان در هر كشور اسلامي حضور يابند، عمق سياسي نظام اسلامي بيش از پيش مشخص خواهد شد.

در اين ديدار حجت الاسلام والمسلمين محمدي ري شهري نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني ضمن بيان گزارشي از كنگره عظيم حج، به برگزاري باشكوه مراسم برائت از مشركان و برپايي هفت همايش بين المللي با حضور انديشمندان جهان اسلام اشاره كرد و گفت: افزايش اقبال مسلمانان به جمهوري اسلامي ايران و گسترش نفرت از آمريكا از جمله نكات درخور توجه در حج امسال بود.

آقاي زرهاني رئيس سازمان حج و زيارت هم گزارشي از امور اجرايي حج امسال ارائه كرد.





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