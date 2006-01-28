به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در مراسم اختتاميه جشنواره بيست و چهارم فيلم فجر كه امشب در تالار وحدت برگزار مي‌شود، هيأت‌هاي داوري بخش‌هاي مختلف برگزيدگان خود را به شرح زير اعلام كردند:

بهترين فيلم: "به نام پدر" به كارگرداني و تهيه‌كنندگي ابراهيم حاتمي‌كيا

ساير نامزدها:

"تقاطع" به كارگرداني ابوالحسن داودي و تهيه‌كنندگي ناصر شفق و سعيد حاجي‌ميري

"چهارشنبه‌سوري" به كارگرداني اصغر فرهادي و تهيه‌كنندگي سيدجمال ساداتيان محصول بشرا فيلم

"عصر جمعه" به كارگرداني مونا زندي حقيقي و تهيه كنندگي جهانگير كوثري

بهترين كارگرداني: اصغر فرهادي براي فيلم "چهارشنبه سوري"

ساير نامزدها:

ابراهيم حاتمي‌كيا براي فيلم "به نام پدر"

ابوالحسن داودي براي فيلم "تقاطع"

مونا زندي حقيقي براي فيلم "عصر جمعه"

خسرو معصومي براي فيلم "جايي در دوردست"

بهترين فيلمنامه: "به نام پدر" نوشته ابراهيم حاتمي‌كيا

بهترين فيلمنامه اقتباسي: "شاهزاده ايراني" نوشته محمد نوري‌زاد

ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه: "به آهستگي" نوشته پرويز شهبازي

ساير نامزدها:

فيلمنامه "چهارشنبه سوري" نوشته اصغر فرهادي و ماني حقيقي

فيلمنامه "وقتي همه خواب بودند" نوشته فريدون حسن پور

فيلمنامه "عصر جمعه" نوشته فريد مصطفوي

بهترين بازيگر نقش اول زن: هديه تهراني براي بازي در فيلم "چهارشنبه‌سوري"

ساير نامزدها:

گلاب آدينه براي بازي در فيلم "وقتي همه خواب بودند"

افسانه بايگان براي بازي در فيلم "كافه ستاره"

هانيه توسلي براي بازي در فيلم "زمان مي ايستد"

نيوشا ضيغمي براي بازي در فيلم "شوريده"

رويا نونهالي براي بازي در فيلم "عصر جمعه"

بهترين بازيگر نقش اول مرد: پرويز پرستويي براي بازي در فيلم "به نام پدر"

ساير نامزدها:

عزت‌الله انتظامي براي بازي در فيلم "ستاره مي شود"

محمود پاك نيت براي بازي در فيلم "سفر به هيدالو"

امين تارخ براي بازي در فيلم "پرونده هاوانا"

حميد فرخ نژاد براي بازي در فيلم "چهارشنبه سوري"

يوسف مراديان براي بازي در فيلم "شاهزاده ايراني"

بهترين بازيگر نقش مكمل زن: مهتاب نصيرپور براي بازي در فيلم "به نام پدر"

ساير نامزدها:

پانته آ بهرام براي بازي در فيلم "چهارشنبه سوري"

آهو خردمند براي بازي در فيلم "ستاره مي شود"

ترانه عليدوستي براي بازي در فيلم "چهارشنبه سوري"

نيره فراهاني براي بازي در فيلم "تقاطع"

بهترين بازيگر نقش مكمل مرد: حميد لولايي براي بازي در فيلم "چند مي‌گيري گريه كني؟"

ساير نامزدها:

بيژن امكانيان براي بازي در فيلم "تقاطع"

عباس اميري براي بازي در فيلم "جايي در دوردست"

حسن پورشيرازي براي بازي در فيلم "به آهستگي"

كامبيز ديرباز براي بازي در فيلم "به نام پدر"

ديپلم افتخار بهترين بازيگر خردسال: سمير وزيريان براي بازي در فيلم "هوو"

بهترين مدير فيلمبرداري: محمد داودي براي فيلم "زمستان است"

ساير نامزدها:

محمد آلادپوش براي فيلم "ستاره مي شود"

بهرام بدخشاني براي فيلم "تقاطع"

حسين جعفريان براي فيلم "عصر جمعه"

نادر معصومي براي فيلم "جايي در دوردست"

بهترين تدوين: هايده صفي ياري براي فيلم "چهارشنبه‌سوري"

ساير نامزدها:

حسن حسندوست براي فيلم "زمستان است"

سهراب خسروي براي فيلم "به نام پدر"

بهرام دهقان براي فيلم "تقاطع"

حسين زندباف براي "شاهزاده ايراني"

سپيده عبدالوهاب براي فيلم "عصر جمعه"

بهترين موسيقي متن فيلم: محمدرضا درويشي براي فيلم "شهرآشوب"

ساير نامزدها:

فردين خلعتبري براي فيلم "زمان مي ايستد"

فردين خلعتبري براي فيلم "شاهزاده ايراني"

كامبيز روشن روان براي فيلم "سفر به هيدالو"

محمدرضا عليقلي براي فيلم "به نام پدر"

بهترين چهره‌پردازي: مهرداد ميركياني براي فيلم "به نام پدر"

ساير نامزدها:

ايمان اميدواري براي فيلم "زمان مي ايستد"

سودابه خسروي براي فيلم "شوريده"

مهري شيرازي براي فيلم "كافه ستاره"

مهرداد ميركياني براي فيلم "عصر جمعه"

بهترين صدابرداري: يدالله نجفي و ناصر شكوهي‌نيا براي فيلم "زمستان است"

ساير نامزدها:

بهمن اردلان براي فيلم "سفر به هيدالو"

ايرج شهزادي و امين ميرشكاري براي فيلم "كافه ستاره"

جهانگير ميرشكاري براي فيلم "جايي در دوردست"

مهران ملكوتي براي فيلم "پرونده هاوانا"

بهترين صداگذاري: محمدرضا دلپاك براي فيلم "زمان مي‌ايستد"

ساير نامزدها:

حسين ابوالصدق براي فيلم "چهارشنبه سوري"

پرويز آبنار براي فيلم "زاگرس"

فريدون خوشابافرد براي فيلم "قتل آنلاين"

بهترين طراحي صحنه و لباس: ايرج رامين‌فر براي فيلم "شاهزاده ايراني"

ساير نامزدها:

امير اثباتي براي فيلم "تقاطع"

فاضل ژيان براي فيلم "باغ فردوس پنج بعد از ظهر"

حسين روحپروري براي فيلم "سفر به هيدالو"

ژيلا مهرجويي براي فيلم "عصر جمعه"

بهترين جلوه‌هاي ويژه: محسن روزبهاني و علاءالدين پژهان براي فيلم "شهرآشوب"

ساير نامزدها:

محسن شاه ابراهيمي براي فيلم "زاگرس"

داود رسوليان براي فيلم "وقتي همه خواب بودند"

بهترين فيلم هنر و تجربه:

"زمان مي‌ايستد" به كارگرداني عليرضا اميني

"كارگران مشغول كارند" ساخته ماني حقيقي

"سفر به هيدالو" ساخته مجتبي راعي

"وقتي همه خواب بودند" ساخته فريدون حسن پور

بهترين فيلم كوتاه داستاني: "با او" ساخته نقي نعمتي

ساير نامزدها:

"روايت شتابزده داستان ساده با پايان خوش" ساخته بهرام توكلي

"كمي بالاتر" ساخته مهدي جعفري

بهترين فيلم اول: "عصر جمعه" به كارگرداني مونا زندي حقيقي

ساير نامزدها:

"از دوردست" ساخته رامين محسني

"شبانه" ساخته اميد بنكدار و كيوان عليمحمدي

بهترين فيلم دوم: "شاهزاده ايراني" ساخته محمد نوري‌زاد

ساير نامزدها:

"به آهستگي" ساخته مازيار ميري

"چند كيلو خرما براي مراسم تدفين" ساخته سامان سالور

بهترين فيلم مستند: "اينانا" به كارگرداني سودابه مجاوري

ديپلم افتخار فيلم مستند: "دگرديسي" ساخته سيدحسين صافي

بهترين پژوهش فيلم مستند: ساخته اميد بنكدار و كيوان عليمحمدي براي "MDMI"

ديپلم افتخار پژوهش فيلم مستند: وحيد چاووش براي "خاطرات ابري"

مراسم اختتاميه بيست و چهارمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم فجر هم اكنون در تالار وحدت در حال برگزاري است.