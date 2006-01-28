وي درادامه افزود: خوشبختانه موارد فوق همگي در گزارشگران ما وجود دارد و چنانچه احيانا ضعفي دريكي از اين موارد وجود داشته باشد ، نقاط قوت به قدري درديگر موارد وجود دارد كه اين ضعف يا ضعف ها به چشم نمي آيند.
خياباني درپايان اظهارداشت: گزارشگران هم مانند منتقدين و نويسندگان مطبوعات مشكلاتي دارند كه بايد ازجانب جامعه درك شود.ضمن اينكه به عقيده من گروه گزارشگري بايد با هم هماهنگ باشند و به عنوان مثال درتلفظ اسامي خارجي ، بينندگان و شنوندگان دچارچندگانگي نشوند. چنانچه موارد فوق ازجانب يك گزارشگررعايت شود، گزارش راضي كننده اي را از او شاهد خواهيم بود.
ارزيابي "مهر" از استانداردهاي گزارشگري مسابقات ورزشي (3)
گزارشگر بايد تاريخ و جغرافيا هم بداند // نقاط قوت گزارشگران ما بر نقاط ضعفشان مي چربد
جواد خياباني در مورد ويژگي هاي يك گزارشگر گفت: به اعتقاد من يك گزارشگر خوب بايد علاوه بر اطلاعات فوتبالي در خصوص جغرافيا ، تاريخ و سياست نيز صاحب آگاهي باشد.
گزارشگر با سابقه صدا و سيما درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: گزارشگري استانداردهايي را مي طلبد كه بدون آن نمي توان دراين حيطه به فعاليت پرداخت. آشنايي و تسلط به دستورزبان، آشنايي نسبي با زبان هاي خارجي، فن بيان، وضوح درسخن گفتن و البته صداي مناسب نيزازجمله ملزمات گزارشگري در راديو و تلويزيون به شمارمي آيد.
وي درادامه افزود: خوشبختانه موارد فوق همگي در گزارشگران ما وجود دارد و چنانچه احيانا ضعفي دريكي از اين موارد وجود داشته باشد ، نقاط قوت به قدري درديگر موارد وجود دارد كه اين ضعف يا ضعف ها به چشم نمي آيند.
وي درادامه افزود: خوشبختانه موارد فوق همگي در گزارشگران ما وجود دارد و چنانچه احيانا ضعفي دريكي از اين موارد وجود داشته باشد ، نقاط قوت به قدري درديگر موارد وجود دارد كه اين ضعف يا ضعف ها به چشم نمي آيند.
کد مطلب 283693
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