گزارشگر بايد تاريخ و جغرافيا هم بداند // نقاط قوت گزارشگران ما بر نقاط ضعفشان مي چربد

گزارشگر با سابقه صدا و سيما درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: گزارشگري استانداردهايي را مي طلبد كه بدون آن نمي توان دراين حيطه به فعاليت پرداخت. آشنايي و تسلط به دستورزبان، آشنايي نسبي با زبان هاي خارجي، فن بيان، وضوح درسخن گفتن و البته صداي مناسب نيزازجمله ملزمات گزارشگري در راديو و تلويزيون به شمارمي آيد.

وي درادامه افزود: خوشبختانه موارد فوق همگي در گزارشگران ما وجود دارد و چنانچه احيانا ضعفي دريكي از اين موارد وجود داشته باشد ، نقاط قوت به قدري درديگر موارد وجود دارد كه اين ضعف يا ضعف ها به چشم نمي آيند.



خياباني درپايان اظهارداشت: گزارشگران هم مانند منتقدين و نويسندگان مطبوعات مشكلاتي دارند كه بايد ازجانب جامعه درك شود.ضمن اينكه به عقيده من گروه گزارشگري بايد با هم هماهنگ باشند و به عنوان مثال درتلفظ اسامي خارجي ، بينندگان و شنوندگان دچارچندگانگي نشوند. چنانچه موارد فوق ازجانب يك گزارشگررعايت شود، گزارش راضي كننده اي را از او شاهد خواهيم بود.