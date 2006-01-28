احداث اولين ورزشگاه جامع ويژه بانوان در تهران

به گزارش خبرنگار" مهر"، شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي احداث استاديوم ورزشي ويژه بانوان درتهران را با رديف بودجه اي بالغ بر 90 ميليارد ريال دردستوركار خود قرارداده است.
براساس اين گزارش، اين شركت درسال جاري 15 ميليارد ريال رديف بودجه اي براي احداث استاديوم ورزشي بانوان در تهران داشته است. سازمان مديريت و برنامه ريزي درلايحه بودجه سال 1385 نيز20 ميليارد ريال اعتباربراي احداث اين استاديوم درنظرگرفته است.
برطبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قراراست درسال 1386 نيزدولت حدود 54 ميليارد و 999 ميليون ريال براي احداث استاديوم ورزشي ويژه بانوان اختصاص دهد. اين استاديوم ورزشي درزميني به مساحت 30 هزارمترمربع احداث خواهد شد.
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