احداث اولين ورزشگاه جامع ويژه بانوان در تهران

به گزارش خبرنگار" مهر"‏‏، شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي احداث استاديوم ورزشي ويژه بانوان درتهران را با رديف بودجه اي بالغ بر 90 ميليارد ريال دردستوركار خود قرارداده است.

براساس اين گزارش‏، اين شركت درسال جاري 15 ميليارد ريال رديف بودجه اي براي احداث استاديوم ورزشي بانوان در تهران داشته است. سازمان مديريت و برنامه ريزي درلايحه بودجه سال 1385 نيز20 ميليارد ريال اعتباربراي احداث اين استاديوم درنظرگرفته است.

برطبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قراراست درسال 1386 نيزدولت حدود 54 ميليارد و 999 ميليون ريال براي احداث استاديوم ورزشي ويژه بانوان اختصاص دهد. اين استاديوم ورزشي درزميني به مساحت 30 هزارمترمربع احداث خواهد شد.