خصوصي كردن سالنهاي ورزشي كرج به ورزش اين شهر لطمه مي زند

محمود دادگو درگفت و گو با خبرنگار ورزشي " مهر" در كرج ادامه داد : سالنهاي ورزشي مطلوبي دركرج وجود دارد درحالي كه تعداد زيادي ازاين سالنها دراختياردانشگاهها ، ادارات و نهادهاي است و ازآنها استفاده هاي اختصاصي به عمل مي آيد.

وي افزود : به اين ترتيب ، بخش اعظم امكانات ورزشي مساعد كرج دراختيارقشري محدود است و شهروندان عادي ازاين امكانات ، محروم هستند.

مسئول كميسيون ورزشي و فرهنگي شوراي شهركرج تصريح كرد: با توجه به بيت المال بودن امكانات ورزشي و كمبود اين گونه امكانات دركرج ، لزوم عمومي كردن سالنهاي ورزشي اين شهرستان بيش ازپيش آشكارمي كند.

دادگو اظهار اميدواري كرد: با نظارت نهادهاي ذيربط ، سالنهاي ورزشي كرج ازحالت انحصاري خارج شود و در دسترس عموم قرارگيرد.