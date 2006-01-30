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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۸

مسئول كميسيون ورزشي و فرهنگي شوراي شهر كرج در گفت و گو با "مهر" :

خصوصي كردن سالنهاي ورزشي كرج به ورزش اين شهر لطمه مي زند

خصوصي كردن سالنهاي ورزشي كرج به ورزش اين شهر لطمه مي زند

عضو شوراي اسلامي شهر كرج گفت: خصوصي كردن سالنهاي ورزشي كرج به ورزش اين شهر لطمه مي زند و بايد در اسرع وقت به اين مسئله رسيدگي شود.

محمود دادگو درگفت و گو با خبرنگار ورزشي " مهر" در كرج ادامه داد : سالنهاي ورزشي مطلوبي دركرج وجود دارد درحالي كه تعداد زيادي ازاين سالنها دراختياردانشگاهها ، ادارات و نهادهاي است و ازآنها استفاده هاي اختصاصي به عمل مي آيد.

وي افزود : به اين ترتيب ، بخش اعظم امكانات ورزشي مساعد كرج دراختيارقشري محدود است و شهروندان عادي ازاين امكانات ، محروم هستند.

مسئول كميسيون ورزشي و فرهنگي شوراي شهركرج تصريح كرد: با توجه به بيت المال بودن امكانات ورزشي و كمبود اين گونه امكانات دركرج ، لزوم عمومي كردن سالنهاي ورزشي اين شهرستان بيش ازپيش آشكارمي كند.

دادگو اظهار اميدواري كرد: با نظارت نهادهاي ذيربط ، سالنهاي ورزشي كرج ازحالت انحصاري خارج شود و در دسترس عموم قرارگيرد.

کد مطلب 283719

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