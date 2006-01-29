دو جاسوس انگليس در روسيه دستگير شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، نيكلاي كوال اف قانونگذار جديد حزب روسيه متحد كه با كرملين هم موضع است، به كانال ان تي وي گفت : دو ن از جاسوسان انگليسي دستگير شده اند.



هر چند وي درباره مليت آنها چيزي نگفت، اما با توجه به اعلام كشف هسته جاسوسي ديپلماتهاي انگليسي در روسيه، ميان اين دو جاسوس دستگير شده و سفارت انگليس در مسكو ارتباط وجود دارد.

كوال اف كه از سال 1996 تا 1998 رياست سرويس مخفي امنيتي روسيه را بر عهده داشته است، تاكيد كرد: مطمئنا آنها ساكت نخواهند ماند و درباره بسياري از مسائل سخن خواهند گفت.

اظهارات وي در حالي صورت مي گيرد كه سفارت انگليس در روسيه اعلام كرد: هيچ اطلاعاتي در اين زمينه ندارد.

از زمان پخش اين خبر، رسانه هاي روسيه به طور پيوسته در زمينه اين رسوايي اقدام به پخش برخي برنامه هايي در زمينه جاسوسي هاي انگليس مي كنند.

سرويس اطلاعاتي روسيه هفته پيش چهار ديپلمات انگليسي را به مشاركت در حلقه جاسوسي متهم كرد.

سرويس اطلاعاتي روسيه اعلام كرد كه يك حلقه جاسوسي متشكل از چهار ديپلمات انگليسي را كشف كرده است.



طبق گزارش مسندي كه تلويزيون دولتي روسيه پخش كرد، اين حلقه جاسوسي اواخر سال گذشته ميلادي كشف شد .

سخنگوي (FSB) همچنين اظهارداشت كه در يك پديده بسيار پيچيده جاسوسي، سرويس ضد اطلاعات روسيه يك وسيله ارتباطي بسيار پيشرفته را كه در صخره اي در حومه مسكو جاسازي شده بود، كشف كردند .

سرويس اميني روسيه همچنين اعلام كرد كه يكي از اين ديپلماتها كه به عنوان يك ضابط 30 ساله شناخته مي شود، در نزديكي اين صخره ديده شده است كه در حال انجام يك عمل جاسوسي سنتي از يك صندوق پست در پاييز سال گذشته بود .

در اين گزارش مسند يك افسر اطلاعاتي روسيه اظهار داشت كه در اين صخره، وسيله دريافت و انتقال اطلاعات نصب شده بود كه نشان از يك فناوري جديد در زمينه جاسوسي دارد.

در اين گزارش همچنين آمده است : يك شهروند روسي كه به اين حلقه در ارتباط بوده، دستگير شده است و يكي از ديپلماتهاي انگليسي نيز با چند سازمان غير دولتي روسي در ارتباط است .

سازمانهاي غير دولتي و موسسات خيريه روسيه كه از طرف خارجيها حمايت مي شوند،از سوي مقامات اين كشور به خاطر جاسوسي تحت فشار قرار دارند.

دولت روسيه نيز يك قانون جديد جنجالي به تصويب رسانده است كه كنترل مقامات را بر عمكرد اين سازمانها افزايش مي دهد .

اين در حالي است كه يك سخنگوي سفارت انگليس در لندن ضمن ابراز شگفتي از پخش اين گزارش، اين ادعاها را رد كرد.

