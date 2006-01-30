گسترش امكان بيانگري تئاتر زنده در تركيب با موسيقي و هنر عروسكي

به گزارش منتقد تئاتر "مهر"، اجراي نمايش "كاغذ بازي" در كنار ساير آثار خارجي دعوت شده براي حضور در بخش بين المللي جشنواره بيست وچهارم تئاتر فجر، نظير: "شكم نهنگ"، "پوريسام"، "يوهانا"، "صخره هاي آبي"، "بامبي 8" و ... علاوه بر كمك به رنگ آميزي مطلوب تر و خوش منظرتر جشنواره فجر سال 84 پاسخ گويي به نيازي را هدف قرار داده اند كه طي سال هاي گذشته، آشكار و نهان، جسور يا آميخته با ترديد، آگاه يا نا آگاه، برحسب نياز دروني هنرمندان يا از سر نو نمايي و ظاهر آرايي و ... صحنه هاي تئاتر كشور ما را تحت تأثير نفوذ قدرتمند خود گرفته و كوشيده است خود تازه اي را بر رگ هاي كهن سال اين پير هميشه تازه نفس (تئاتر) جاري سازد.

تئاتر ايران طي يك دهه گذشته، از سال 1376 تا به امروز، عرصه ظهور تجربه هايي بوده است كه بخش عمده آن ها حاصل تعامل زنده و مستقيم تئاتر ايران با تئاتر جهان، تحت تأثير بين المللي شدن جشنواره فجر و فرصت هايي پديد آمده است كه اين تعامل براي گروه ها و هنرمندان تئاتر ايران در زمينه سفر به خارج و حضور در مجامع تئاتري جهان فراهم كرد؛ و اكنون به نظر مي رسد، مجريان جشنواره بيست وچهارم كه بطور عمده و براي نخستين بار در تاريخ برگزاري جشنواره هاي بين المللي تئاتر در ايران، از ميان دست اندركاران تئاتر پس از انقلاب برگزيده شده اند، پاسخ گويي به نيازهاي هنري اين جريان تئاتري را از طريق مهم ترين رويداد تئاتري كشورمان وجه همت خود قرار داده اند. تركيب آثار خارجي شركت كننده در جشنواره بيست وچهارمين و از آن جمله اثر مورد بحث اين گفتار يعني "كاغذ بازي" و نيز نمايش هاي "شكم نهنگ"، "يوهانا" و ... نشان مي دهد كه مباني انتخاب و دعوت برگزار كنندگان جشنواره بيست و چهارم از گروه هاي خارجي صرفا در محدوده تنگ ضرورت هاي اقتصادي و مالي قابل رديابي نيست و ناديده انگاشتن نقش و تأثير رويكرد آسيب شناسانه و نياز سنجي واقع بينانه در آن، در حقيقت چشم پوشيدن در برابر واقعيتي است كه جا دارد نه فقط از سوي منتقدان بلكه از سوي هنرمندان نوجوي تئاتر كشور نيز مورد توجه و تقدير قرار گيرد.

آثار خارجي شركت كننده در اين جشنواره، در كليت خود، به شكل گيري فضاي ادراكي تازه اي كمك مي كنند كه بر پايه آن در سال پيش رو، تئاتر زنده و پوياي كشور ما قادر خواهد بود با نگاهي عميق ترو منطقي تري به حقيقت خلاقيت و تجربه گري خلاقه در عرصه نمايش و تئاتر بنگرد و گريبان خويش را ضمن تقويت و تحكيم مباني خود، از پنجه هاي زورمند سرگرداني و توهم برهاند و دريابد كه چگونه مي توان فضاي خالي ميان ميل و خواست نوجويي و عمل خلاقه را به راحتي و با فراهم كردن هماهنگي ميان عقل و دل، هنر و انديشه ، خلاقيت و فن، با هنر خلاقه توضيح پذير به زبان ساده پر كرد.

به گزارش منتقد تئاتر "مهر"، نمايش "كاغذ بازي" نمايش سهل و ممتنع است. سهل از نظر شيوه و شكل اجرايي و ممتنع از نظر اهداف زيبايي شناختي و معنايي كه در دستور كار خود قرار داده است. در "كاغذ بازي" سه هنرمند و سه ابزار بيان هنري: موسيقي، تئاتر زنده و تئاتر عروسكي در تركيبي ابداعي و خلاقه به خدمت معرفي و رمز گشايي از رازهاي پنهان و نا كشوده ذهن يك هنر مند غيرمتعارف در عرصه موسيقي يعني اريك ساتيه موسيقي دان فرانسوي قرن بيستم قرار گرفته است. شكل و شيوه اجرايي انتخاب شده براي نمايش نه تنها برآمده از گرايش هنري ويژه "گروه تئاتر پاپيه" و خالق آن يوهانس فولكمان (Yohannes Volkmann) بلكه زائيده محتواي طنز آميز آثار و دست نوشته هاي اريك سايته است كه نمايش سعي دارد با بهره گيري هنري و تركيب طنز آميز عناصري از سه عرصه خلاقيت هنري پيش گرفته به آن عينيت نمايش بدهد.

به اين ترتيب هم انتخاب شكل و شيوه اجرايي نمايش و هم عناصر سازنده آن از منطقي يكپارچه و دروني پي روي مي كنند كه هم قابل رديابي و تحليل اند و هم قابل شنايي و توجيه و تبيين و اين همان ويژگي است كه به نمايش "كاغذ بازي" ارزش و اعتبار هنري و زيبايي شناختي مي بخشد.

شيوه اجرايي نمايش "كاغذ بازي" نوعي از كولار تصويري- زنده اشكال هندسي، عروسك هاي ساده كاغذي، تصاوير و سايه هاي متحرك اشياء، آلات موسيقي و فيگورهاي انساني و بازيگر- نوازندگان (اعضاء گروه (بوسي مونيخ) زنده است كه بر بستر ثابتي از كاغذ سفيد به عنوان صحنه نمايش از طريق كاستن (بريدن سطح كاغذ) و افزودن (انعكاس سايه ها) ظور اشياء و آدم ها بر فضاهاي بريده شده و مناسبات ميان آن به مثابه عروسك هاي نمايشي شكل مي گيرد.

نمايش با ايجاد ارتعاشات ظريف بر سطح كاغذ بزرگ سفيد رنگ مستطيل شكل در ابعاد حدود 4×5 آغاز مي شود كه در پي چند نت ساده تكرار شونده توسط پيانو از پشت صحنه بر كاغذ شكل مي گيرند سپس سه شكل هندسي مربع مستطيل و دايره در يك خط مستقيم در ميانه و دو سوي صحنه كاغذ توسط "كاتر" بريده مي شود. در جريان برش ها، نت هاي موسيقي پر طنز و ساده اريك سايته بهانه اي براي بازيهاي پر طنز و خنده آمد قيچي، قلم مو (قلم)، كاتر، انگشت هاي دست و تكيه هاي بريده شده كاغذ به مثابه عروسك هاي نمايشي مي شوند و به تدريج نوبت به ظهور سايه نوازندگان و آلات موسيقي (فلوت، هارپ، ويولت) مي رسد. و سرآخر نيز خود نوازندگان و سازهايشان بر محل هاي بريده شده ظاهر مي شوند. در اين ميان ضربه هاي اوليه كلاويه هاي پيانو جاي خود را به گفت و گوي موسيقيايي و جدل هاي سه ساز پيش گفته مي دهند و در پايان با ايجاد برش بزرگ بر سه ناحيه اوليه سطح كاغذ، صحنه زيبايي پديدار مي آيد كه در ميان آن "هارپ" كبود رنگ با شكوه و نوازنده سرخ پوش آن Rosmarie Schmid Munster (ژزماري اشميد مونستر) در سمت راست آن نوازنده ويولا كبود رنگ و نوزنده اش Gunter Pretzel (گونتر پرتزل) و در سمت چپ نوازنده فلوت Bettina Fuchs (بتينا فوشز) در تركيبي زيبا و چشم گير و با شكوه به چشم مي آيند.

"كاغذ بازي" در پي قصه گويي نيست گروه نمايش قصد دارد، با فراهم كردن تركيب هماهنگ و بيانگري از هنرهاي موسيقي، رنگ، نقاشي، مجسمه سازي و نمايش هاي عروسكي و زنده، ظرفيت هاي تئاتر را گسترش دهند و شكلي از هنر تركيبي را پديد آورند كه بتواند عرصه اي براي بيان نا گفتني هاي روح و انديشه خلاق گردد.

و در اين نمايش فكر اصلي تصوير سازي دنياي ذهني و موسيقيايي غريب، طنز آميز و غير عادي اريك ساتيه آهنگ ز غريب و ناشناخته دهه اول و دوم قرن بيستم بوده است كه به قول ژان كوكتو هنرمند و درام نويس مشهور فرانسوي "مثل اين است كه هفت كلمه بيشتر ياد نگرفته است و مي كوشد با همان هفت كلمه اثر هنري خود را خلق كند."

به گزارش منتقد تئاتر "مهر"، "اريك ساتيه" تنها براي پيانو مي نوشت و در خلال نت هايي كه مي نوشته است، هر از گاه جملات بلند و كوتاه يا كلماتي تعنه آميز و گاه شوخي هاي را خطاب به نوازنده يا مجري و يا شايد خطاب به خود و يا شخصيت دروني خويش مي نگاشته است. او اگر چه هنرمند صاحب نامي نبود و اساسا به سوال هنرمند موسيقي شناخته نشد اما دوستاني در ميان بزرگان عرصه هاي گوناگون هنر نظير كوكتو، دبوسي، ليست و پيكاسو داشته است كه به ذهن خلاق و شخصيت ويژه اش احترام مي گذاشته اند. پارتيتورهاي اريك ساتيه هر چند براي پيانو تأليف شده اند اما گروه تئاتر كاغذي، با بنظم بخش هايي از آن ها براي سه ساز هارپ، فلوت و ويولا فضاي شنيداري و ديداري طنز آميز وزيبايي فراهم مي كنند كه از خلال آن و تصاوير صحنه قادر مي شوند روح طنز آميز و غريب آهنگساز و شجاعت غير متعارف او در شوخي با جدي ترين و متعالي ترين پديده انساني يعني هنر را قابل لمس كنند.

" كاغذ بازي " محصول همكاري گروه تئاتر پايپه و خالق 37 ساله آن يوهانس فولكمان با گروه موسيقي سه نفره دبوسي است كه در تداوم سنت دبوسي در هنر موسيقي با سه ساز فلوت، هارپ و ويولا به اجراي موسيقي مي پردازد.