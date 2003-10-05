برنامه هاي موسيقي مركز موسيقي حوزه هنري اعلام شد

" رضا مهدوي " رئيس مركز موسيقي حوزه هنري در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " درمورد برنامه هاي موسيقي اين مركز در ماه مهر گفت: روز هاي 17، 18 و 19 مهرماه از سوي انجمن حمايت از توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي (حامي) كنسرت بزرگ استاد " عاشورپور " برگزار مي شود. گروه موسيقي " نكيسا" به سرپرستي " بابك ربوخه" نيز " عاشور پور " را همراهي خواهند كرد.



مهدوي افزود: همچنين استاد" منوچهر سقفي" نوازنده بزرگ سنتور ،در روز 20 مهرماه به ايران مي آيد و به اجراي قطعات موسيقي مي پردازد.

وي ادامه داد: در روز24 مهرماه نيز برنامه پژوهشي موسيقي نواحي " ققنوس 7 " برگزار مي شود. اين برنامه به موسيقي كاشمر و معرفي يك نوازنده 14 ساله كاشمري اختصاص دارد ودر روزهاي 30 مهرماه و 1و 2 آبان ماه نيز " داوود آزاد" به اجراي كنسرت خواهد پرداخت.