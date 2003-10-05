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۱۳ مهر ۱۳۸۲، ۹:۱۵

برنامه هاي موسيقي مركز موسيقي حوزه هنري اعلام شد

برنامه هاي موسيقي مركز موسيقي حوزه هنري اعلام شد

برنامه هاي موسيقي مركز موسيقي حوزه هنري تا پايان مهر ماه اعلام شد.

" رضا مهدوي " رئيس مركز موسيقي حوزه هنري در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " درمورد برنامه هاي موسيقي اين مركز در ماه مهر گفت: روز هاي 17، 18 و 19 مهرماه از سوي انجمن حمايت از توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي (حامي) كنسرت بزرگ استاد " عاشورپور " برگزار مي شود. گروه موسيقي " نكيسا"  به سرپرستي " بابك ربوخه" نيز " عاشور پور " را همراهي خواهند كرد.


مهدوي افزود: همچنين استاد" منوچهر سقفي" نوازنده بزرگ سنتور ،در روز 20 مهرماه به ايران مي آيد و به  اجراي قطعات موسيقي مي پردازد.
وي ادامه داد: در روز24 مهرماه نيز برنامه پژوهشي موسيقي نواحي " ققنوس 7 " برگزار مي شود. اين برنامه به موسيقي كاشمر و معرفي يك نوازنده 14 ساله كاشمري اختصاص دارد ودر روزهاي 30 مهرماه و 1و 2 آبان ماه نيز " داوود آزاد" به اجراي كنسرت خواهد پرداخت.

کد مطلب 28385

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