بوش و بلر ماهها پيش از حمله به عراق با هم تباني كرده بودند/ بوش از روي احساس به عراق حمله كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اينديپندنت به نقل ازروزنامه "ميل آن ساندي" نوشت : نخست وزير انگليس ورئيس جمهوري آمريكا تصميم گرفتند كه بدون توجه به حمايت سازمان ملل، جنگ عراق را آغاز كنند.



اين در حالي است كه بلر درست يك روز پيش از آغاز جنگ عراق در مجلس عوام انگليس راي آورد؛ اين مسئله همچنين ثابت مي كند كه بوش و بلر ماهها پيش از آغاز جنگ از اين تصميم مطلع بوده اند.

انتظار مي رود در كتابي كه نويسنده آن " فيليپس سندس" وكيل دادگستري درحقوق بشر و پروفسور دانشگاه لندن در رشته حقوق است ، و قرار است طي هفته جاري در انگليس منتشر شود،به اين مسئله پرداخته شده باشد .

بر پايه اين گزارش در31 ژانويه سال 2003 در ديدار بين بلر و بوش در كاخ سفيد، بلر از بوش خواسته بود تا حمايت سازمان ملل را در اين زمينه جلب كند ، اما بوش بدون جلب حمايت سازمان ملل و فقط ازروي احساس به عراق حمله كرده است.

اين گزارش حاكي است كه بلر نه تنها از اين امر اطلاع داشته، بلكه با آن همكاري نيز كرده است.

اين در حالي است كه " كريستوفر مير" سفير سابق انگليس در واشنگتن در خاطرات خود مدعي شده كه انگليس نتوانسته است از اقدام نظامي آمريكا عليه عراق جلوگيري به عمل آورد . وي در خاطرات خود به ديدار بين بوش و بلر اشاره كرده است.

از سوي ديگرروزنامه فرانسوي لوموند چندي پيش نوشته بود كه "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا اظهار داشت كه در سال 2003 ميلادي به "توني بلر" نخست وزير انگلستان پيشنهاد داد تا اگر فكر مي ‌كند كه شركت نكردن در جنگ عراق از سقوط دولتش جلوگيري مي ‌كند، در اين جنگ شركت نكند.