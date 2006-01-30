غرامت پرداختي به مرغداران يك سوم هزينه تمام شده است/كاهش شديد مصرف مرغ در استان هاي غربي كشور

شاپور حيدرلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش مصرف مرغ در استان آذربايجان غربي گفت: مصرف مرغ در استان آذربايجان غربي روزانه 140 تن بوده كه اين ميزان درحال حاضر به 30 تن رسيده است .

به گفته وي شركت پشتيباني امور دام تا كنون در استان آذربايجان غربي بيش از 800 تن مرغ خريداري كرده است .

حيدرلو در مورد متضرر شدن مرغداران در استان آذربايجان غربي تاكيد كرد: علي رغم همكاري شركت پشتيباني امور دام براي خريد و ذخيره سازي مرغ اما متاسفانه با شيوع بيماري آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در تركيه تمامي مرغداران اعم از مرغ گوشتي ، تخم گذار و مادر متضرر شده اند .

وي با انتقاد از اينكه شركت پشتيباني امور دام تنها اقدام به خريد مرغهاي كوچك مي كند ، افزود: با توجه به توليد بالاي مرغهاي بزرگ(بيش از دو كيلو و 300 گرم )، دولت بايد راهكاري را براي خريد اين مرغها ارائه كند .

حيدرلو ، تصريح كرد: خريد مرغ توسط شركت پشتيباني امور دام براساس قيمت كف تعيين شده انجام مي شود و اين در حالي است كه تا كنون شركت بابت خريد مرغ از مرغداران پولي پرداخت نكرده است .

وي در مورد قانون بيمه طيور ، تاكيد كرد: تعرفه ها و غرامت پرداختي بيمه طيور بدليل عدم تناسب با قيمت تمام شده براي مرغداران قابل قبول نيست بطوريكه مطابق قانون ، بيمه بابت خريد هر قطعه مرغ 48 روزه حداكثر هزار تومان پرداخت مي كند و اين در حالي است كه قيمت تمام شده بيش از سه هزار تومان است .