  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵

مدير عامل اتحاديه مرغداران استان آذربايجان غربي در گفت و گو با "مهر":

غرامت پرداختي به مرغداران يك سوم هزينه تمام شده است/كاهش شديد مصرف مرغ در استان هاي غربي كشور

غرامت پرداختي به مرغداران يك سوم هزينه تمام شده است/كاهش شديد مصرف مرغ در استان هاي غربي كشور

مدير عامل اتحاديه مرغداران استان آذربايجان غربي گفت: به دنبال شيوع بيماري آنفولانزاي حاد پرندگان در كشور تركيه ، مصرف مرغ در استان اردبيل با روزانه 110 تن كاهش به 30 تن رسيده است .

شاپور حيدرلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش مصرف مرغ در استان آذربايجان غربي گفت: مصرف مرغ در استان آذربايجان غربي روزانه 140 تن بوده  كه اين ميزان درحال حاضر به 30 تن رسيده است .

به گفته وي  شركت پشتيباني امور دام  تا كنون در استان آذربايجان غربي بيش از 800 تن مرغ خريداري كرده است .

حيدرلو  در مورد  متضرر شدن مرغداران در استان آذربايجان غربي  تاكيد كرد: علي رغم همكاري شركت پشتيباني امور دام براي خريد و ذخيره سازي مرغ اما متاسفانه  با شيوع بيماري آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در تركيه تمامي مرغداران اعم از مرغ گوشتي ، تخم گذار و مادر متضرر شده اند .

وي  با انتقاد از اينكه شركت پشتيباني امور دام تنها اقدام به خريد مرغهاي كوچك مي كند ، افزود:  با توجه به توليد بالاي مرغهاي بزرگ(بيش از دو كيلو و 300 گرم )،  دولت بايد  راهكاري را براي خريد اين مرغها  ارائه كند .

حيدرلو ، تصريح كرد:  خريد مرغ توسط شركت پشتيباني امور دام براساس قيمت كف تعيين شده  انجام مي شود و اين در حالي است كه تا كنون  شركت بابت خريد مرغ از مرغداران پولي پرداخت نكرده است .

وي در مورد قانون بيمه طيور ، تاكيد كرد: تعرفه ها و غرامت  پرداختي بيمه طيور بدليل عدم تناسب با قيمت تمام شده  براي مرغداران  قابل قبول نيست بطوريكه  مطابق قانون  ، بيمه بابت  خريد هر قطعه مرغ  48 روزه حداكثر هزار تومان پرداخت مي كند و اين در حالي است كه قيمت تمام شده بيش از سه هزار تومان است .

 

کد مطلب 283857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها