پول توجيبي به كودكان احساس مسئوليت پذيري مي دهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، داشتن پول توجيبي از طرفي موجب مي شود كودكان ارزش پول را بدانند و در مورد خرج يا پس انداز آن براي خريد وسيله اي گرانتر تصميم بگيرند.

از وقتي كودكان به دبستان مي روند تعيين پول توجيبي كوتاه مدت مثلا هفتگي خوب است. بدين ترتيب مي توانند بعضي چيزها را به سليقه خود خريداري كنند يا حتي در مواردي براي اعضاي خانواده هديه اي تهيه نمايند.

چنانچه گاهي اوقات با صداقت در مورد امكانات و محدوديتهاي موجود خانواده با فرزندان صحبت كنيد و از آنها بخواهيد بر مبناي امكانات خود نيازهايش را اولويت بندي كند. بدين ترتيب مديريت هزينه ها را ياد مي گيرد.

جدي گرفتن قوانين نيز نقش مهمي ايفا مي كند. چنانچه در اواسط هفته آن را تمام كرد مجددا به وي پول ندهيد ، البته نيازهايش را در صورت امكان برآورده كنيد اما طوري رفتار نكنيد كه فكر كند هر چقدر خرج كند دوباره به او پول مي دهيد. بدين ترتيب به تدريج مي آموزد كه پولها و هزينه هايش را مديريت كند تا در مدت معين خرج شود.

كارشناسان تربيتي توصيه مي كنند: مناسب ترين راه اين است كه سالي يكبار از هر سالگرد تولد كودك ، مبلغي به پول توجيبي بچه ها اضافه نماييد و حداكثر آن نيز بستگي به توان مالي خودتان و توانايي وي در تنظيم امور مالي خود دارد. بديهي است فرزندان هرچه بزرگتر مي شوند به طرف خريد اشياي پيچيده تر و گرانتر مي روند.