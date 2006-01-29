مردم فلسطين با انتخاب خود بر ضرورت دموكراسي و ثبات در منطقه تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: مجمع ملي جوانان ايران زمين وظيفه خويش مي داند كه همچون ساير مسلمانان سراسر جهان از ظلم و ستمي ناروا بر مسلمانان فرياد كند و آزرده گردد و از شادي گل لبخند بر دلهاي مردم مظلوم و بي پناه فلسطين و ديگر انسانهاي جاي جاي اين كره خاكي شادمان گردد.

اينك كه جنبش مقاومت حماس در سرزمين اشغالي فلسطين توانسته است با آگاهي و درايت مردم اين سرزمين براي حضور موثر و كارساز در هيات حاكم و پارلمان فلسطين گامي به رهايي قدس نزديك شود، اين پيروزي را به محضر مبارك ولي عصر(عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامي و مردم مظلوم فلسطين تبريك و تهنيت گفته و براي آنان آرزوي رسيدن به آزادي و نجات از چنگال دژخيمان غاصب مي كند.

مجمع ملي جوانان ايران به جوانان مسلمان فلسطين اعلام مي دارد كه براي رهايي و آزادي سرزمين خود، براي بازسازي ويراني هاي ناشي از اشغال و فساد اسرائيليان غاصب و براي التيام قلب هاي مالامال از درد و رنج هزاران مادر به سوگ نشسته در غم شهادت فرزندشان همچنان مقاومت كنند.

بي شك اين پيروزي تاثيري مثبت و قطعي بر روند تحولات سياسي و اجتماعي مردم فلسطين به خصوص جوانان اين ديار بر جاي خواهد گذاشت زيرا كه ثمره دست هاي خالي مردمي است كه تنها با اعتقاد و ايماني راسخ در برابر تهاجم وحشيانه رژيم غاصب اسرائيل مقاومت كردند و اكنون اين پيروزي ارزنده جوابي قاطع و گويا به سران آمريكايي و اسرائيلي كه با هزينه هاي هنگفت سعي در تعويق و يا جلوگيري از پيروزي جنبش حماس در انتخابات را داشته اند، بود.

مردم مقاوم فلسطين با اين پيروزي غرورآفرين، افكار عمومي جهان را پيشتر از گذشته متوجه خود ساخته و بدين طريق اعلام داشتند كه همچنان براي رهايي قدس عزيز در صحنه حضور دارند و خواهان دموكراسي و ثبات در منطقه بوده و از جنگ و خونريزي و اشغال و ويرانگري كه تنها اقدام غاصبان و استكباران جهاني است، بيزارند.

مجمع ملي جوانان ايران همدل با هزاران جوان مسلمان جهان براي جوانان فلسطيني آرزوي دستيابي به رهايي و آزادي توام با امنيت و آرامش مي كند.