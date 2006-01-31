جاي تحقيق در رشته گرافيك در دانشگاه خالي است

"ساعد مشكي"- گرافيست پيشكسوت - درگفت وگو با خبرنگارتجسمي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : درجريان تدريس در دانشگاه گرافيك، مشاهده مي كنم كه چرخه آموزشي اين رشته دچاراشكالاتي است. به روز نبودن سيستم آموزشي ما از بزرگ ترين مشكلاتي است كه دراين حوزه با آن دست به گريبان هستيم .

وي افزود : دانشگاه همواره بايد بستري براي تحقيق و مطالعه باشد. اما امروز دانشگاه هاي گرافيك از وجود تحقيقات و بررسي هاي دقيق براين رشته تهي است. علاوه بر اين استادان دانشگاه ها به لحاظ مادي تامين نيستند. اين نيز سبب ساز ضعف درسيستم آموزشي كشور شده است. گذشته از اين مسائل، گزينش نكردن دانشجويان رشته گرافيك باعث شده تا برخي از آنها تصور كنند اين رشته آسان و پول ساز است. امروز رشته گرافيك در بين جوانان مد شده است . به طوري كه دراغلب خانه ها يك دانشجوي گرافيك به چشم مي خورد.

" مشكي " در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه با وجود تاسيس سايت هايي چون today poster و سايت هاي گرافيكي ديگر فكر مي كنيد چه تاثيري در اين رشته صورت گرفته است، گفت : طبعا اين سايت ها مي توانند در پررنگ كردن مقوله گرافيك درايران نقش داشته باشند. اما سايت هاي كشورهاي ديگر در قياس با ما به روز ترعمل مي كنند. من سايت هايي دراين زمينه ديده ام كه با داشتن اطلاعات جامع وكافي ،آخرين اخبار از ريزه كاري هاي رشته گرافيك را درمعرض نمايش عمومي قرارمي دهند. البته ما نيز با تلاش هايي كه درتوانمان بوده است ، دراطلاع رساني اين حوزه خوب عمل مي كنيم .

اين استاد گرافيك در خصوص تاثير هنرمندان بر هنر و اساسا جامعه تصريح كرد: درهر جاي دنيا كه نگاه كنيد، اين تحولات سياسي - اجتماعي - فرهنگي بوده كه مولد حركت شده است نه هنرمندان. در واقع شما در هيچ كجاي دنيا نمي توانيد هنرمندي را بيابيد كه انقلاب كرده باشد. البته بيشتر حركت هاي انقلابي درعرصه هنر مديون كمك هاي هنرمندان بوده، اما آنها به شخصه مولد حركت هاي اجتماعي نبوده اند.

" ساعد مشكي " در ادامه گفت : ايران بعد از كشور چين، برگزار كننده دومين بي ينال بوده است. بي ينال جهان اسلام و پوستر تهران از اين جمله اند. اما با اين وجود ما مكاني براي نصب و نمايش آثار پوستر نداريم. اين معضل نيز به بي توجهي سازمان زيباسازي شهرداري برمي گردد.

وي كه عضوانجمن گرافيك ايران نيزهست درپاسخ به اين پرسش خبرنگارتجسمي " مهر" كه درحال حاضر انجمن گرافيك ايران، چه فعاليت هايي را به عنوان اصلي ترين محور فعاليت خود قرارداده است گفت : اين انجمن درحال حاضر، تنها به دنبال كردن اهداف صنفي خود مي پردازد. درواقع مجموعه ازمنافع صنف را مد نظر دارد. البته دركنار فعاليت هاي صنفي، به حفظ حقوق اعضا نيز مي پردازد. مقرركردن حق بيمه و... از جمله اين حقوق است كه انجمن گرافيك ايران به همراه كميته رفاهي وهيات مديره درصدد حفظ آن برآمده است .

" ساعد مشكي " در پايان خاطر نشان كرد : گرچه برگزاري نمايشگاه ها و بي ينال هاي بين المللي تحت نظر مركزهنرهاي تجسمي اتفاق مي افتد، اما انجمن گرافيك ايران نيز دركنار فعاليت ها و وظايفي كه به عهده دارد، زحمات اجرايي برگزاري اين نمايشگاه ها را نيز بردوش دارد.