دعوت از 24 مربي كشتي آزاد و فرنگي جهت شركت در كارگاه آموزشي

به گزارش خبرگزاري "مهر" فدراسيون كشتي از 24مربي كشتي آزاد و فرنگي دعوت كرده تا در اين كارگاه آموزشي حضور به هم رسانند. مربيان دعوت شده به اين شرح هستند :
حسن بابك، حسن يوسفيافشار، عليرضا رضاييمنش ، محسن سوريان، ناصر نوربخش، محمد شربياني،اكبر دودانگه، حسامالدين جعفري، خسرو باقرزاده، اكبر فلاح، مرتضي لطيفي، تقي اكبرنژاد(تهران) اميرتوكليان، قديرنخودچي(خراسان رضوي)، تورج ظفري(همدان)، جمشيد خيرآبادي(كردستان)، فرهاد اسماعيلپور، نادر ناظري، حسن حسينزاده، رضا سيمخواه(مازندران) محمد طلايي(اصفهان) اويس ملاح(گلستان) موسي طباطبايي(قم) و احد پازاج(اردبيل).
كارگاه آمورزشي بيومكانيك و مهندسي ورزش كشتي روزچهارشنبه 12 بهمن ماه در محل آكادمي ملي المپيك برگزار خواهد شد.
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