اقتدارعلمي كشورمان بايد در سطح بين الملل به اثبات برسد / استكبار مي داند ايران به دنبال سلاح اتمي نيست

حجت الاسلام محسن قمي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در كرج ، درارزيابي از شرايط سياسي موجود بويژه مواضع خصمانه غرب اظهارباتوجه به روند صلح آميزفعاليتهاي كشورمان داشت : هويت اقتدارعلمي كشورمان بايد در سطح بين الملل به اثبات برسد و دستيابي به فن آوري هسته اي صلح آميز راهگشاي اين مسير خواهد بود.

وي تصريح كرد: امروز با افتخار مي توانيم بگوييم در تكنولوژي برتر، حرفهاي فراواني براي گفتن داريم كه اين امر در سايه تحقيقات و پژوهشهاي گسترده امكانپذير شده است .

قمي خاطرنشان كرد : كشورهاي اروپايي سعي دارند حق مسلم ما را در دستيابي به فن آوري هسته اي سلب كنند درحالي كه ايران از معدود كشورهاي اسلامي است كه به اين دانش هسته اي دست يافته است.

وي يادآورشد : ايران تمام تلاش خود را براي دستيابي به فن آوري هسته اي صلح آميز به صورت بومي درچارچوب قوانين بين الملي به كار خواهد بست و از جهانيان نيز توقع دارد به حق مسلم ايران احترام بگذارند.

معاون امور بين الملل دفتر مقام معظم رهبري درخاتمه تاكيد كرد : پژوهش در نانوتكنولوژي و بايوتكنولوژي بايد در توان ما باشد تا سياست خود و كشورمان را در سطح جهاني حفظ كنيم.