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۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۵۸

در گفتگو با "مهر" عنوان شد:

خانه هاي معلم و باشگاه فرهنگيان رديف بودجه مستقل ندارند

خانه هاي معلم و باشگاه فرهنگيان رديف بودجه مستقل ندارند

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت تاكنون براي خانه هاي معلم و باشگاههاي فرهنگيان رديف بودجه مستقلي اختصاص نداده است.

محمد علي حياتي در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش براي ارائه خدمات به معلمان در خصوص  ايجاد باشگاههاي فرهنگيان در سطح استانها و شهرهاي بزرگ و خانه هاي معلم در سطح مناطق اقداماتي را انجام داده كه كيفيت خدمات رساني اين نوع مكانها نقاط ضعف زيادي دارد.

وي خاطر نشان ساخت: وزارت آموزش و پرورش اغلب هزينه هاي اين نوع مكانهاي تفريحي را از محل درآمدهاي تعاوني و كمك اعضا تامين مي كند. بنابراين نبود درآمد از طريق بودجه مستقل ، يكي از نقاط ضعف اين مكانهاي رفاهي محسوب مي شود.

حياتي تصريح كرد: گرچه خدمات در چنين مكانهايي با نصف قيمت ارئه مي شود اما قابل دسترس نبودن و عدم توانايي مالي فرهنگيان در پرداخت همين هزينه نيم بها ، از بزرگترين مشكلات خانه هاي معلم و باشگاه فرهنگيان محسوب مي شود.

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تاكيد كرد: رسيدگي به اين موارد در دستور برنامه هاي آينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار دارد.

کد مطلب 284004

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