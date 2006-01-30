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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۴۵

مسئول كميته فني فدراسيون دو وميداني در گفت و گو با"مهر" :

تيم دو و ميداني به مسابقات داخل سالن آسيا اعزام نخواهد شد

تيم دو و ميداني به مسابقات داخل سالن آسيا اعزام نخواهد شد

قرار بود كميته فني فدراسيون دو وميداني اسامي برگزيدگان مسابقات باشگاهي هفته گذشته را به منظور حضور در يك دوره بازي هاي داخل سالن آسيا در تايلند معرفي كند كه به دليل افت ركوردها ، قرار داشتن در زمان اردوهاي تمريني و نظر مربيان تيم، اين اعزام لغو شد.

تيمور غياثي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: درجلسه كميته فني با حضور رئيس فدراسيون دووميداني و ديگر اعضا تصميم گرفته شد تيم ملي به مسابقات تايلند كه اواخر بهمن ماه برگزار مي شود اعزام نشود.

وي داشت: بنا به تشخيص مربيان و كارشناسان دووميداني آخرين فرصت تمريناتي و بدنسازي براي تيم هاي جوانان و بزرگسالان ايران در فصل زمستان است و در صورت حضور در مسابقات، ورزشكاران فرم خود را از دست خواهند داد.

مسئول كميته فني دو وميداني افزود: اين تيم ها به دليل قرار داشتن در زمان تمرينات آماده سازي و اردوهاي سخت و بلند مدت ركورد ضعيفي را در مسابقات باشگاهي داشتند و به همين علت اعزام آنها در اين شرايط مطلوب نبود. دليل ديگرلغو اين سفر در اين بوده كه امسال تيم هاي دووميداني ايران به اندازه كافي در رقابت هاي برون مرزي شركت داشته اند و اكثر مربيان و ورزشكاران تمايل به استراحت و انجام تمرينات در داخل كشور داشتند.

 غياثي افزود: ما براي اينكه ورزشكاران در شرايط مسابقه اي هم محك بخورند و آمادگي لازم را داشته باشند اعزام ديگري را به مسابقات اوپن تايلند كه ارديبهشت ماه انجام مي شود در نظر گرفته ايم. اين مسابقات سطح بالايي دارد و بهترين فرصت براي كسب نتيجه دوندگان ايراني و آمادگي براي مسابقات آسيايي ماكائو به حساب مي آيد.

کد مطلب 284005

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