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۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۳۹

شاخصه هاي مثبت هيئتهاي عزاداري (1)

مسئولان هيئتهاي مذهبي مداحان را با دقت انتخاب كنند

مسئولان هيئتهاي مذهبي مداحان را با دقت انتخاب كنند

رئيس سازمان تبليغات اسلامي كهكيلويه و بويراحمد نقش برنامه ريزي را براي فعاليت ارزشمند هيئتهاي مذهبي مورد تأكيد قرار داد و گفت: مسئولان هيئتهاي مذهبي مي بايست در انتخاب مداح دقت لازم را داشته و براي پرهيز از آسيبهاي اجتماعي به مواردي چون برگزاري نماز جماعت و امر به معروف و نهي از منكر توجه ويژه اي داشته باشند .

حجت الاسلام موسوي اطهر رئيس سازمان تبليغات اسلامي كهكيلويه و بوير احمد در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: هيئتهاي مذهبي براي فعاليت مناسب، ارزشمند و تأثيرگذار مي بايست با برنامه ريزي هاي قبلي و بررسي جوانب مختلف كار، فعاليتهاي خود را آغاز كنند .

وي با تأكيد بر ضرورت پرهيز از ورود آسيبهاي اجتماعي به مراسم عزاداري و همچنين توجه مسئولان هيئتهاي مذهبي به اين مهم، گفت: امر به معروف و نهي از منكر از جمله مواردي است كه مي تواند الگوي فعاليتهاي هيئتهاي مذهبي قرار گيرد، موضوعي كه امام حسين (ع) نيز توجه يوژه اي به آن داشت و يكي از فلسفه ها و دلايل عاشورا نيز فعاليت جدي امام در اين زمينه بوده است .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي كهكيلويه و بويراحمد، اقامه نماز جماعت را از ديگر مواردي اعلام كرد كه مي بايست مورد توجه هيئتهاي مذهبي قرار گرفته و در صورت همزماني برگزاري مراسم عزاداري با وقت نماز، به اين امر اهتمام ورزند .

حجت الاسلام موسوي اطهر اختصاص زماني به سخنراني، براي ارتقاء معرفت ديني حاضران در مراسم عزاداري را از ديگر اولويتهاي كاري براي هيئتهاي مذهبي اعلام كرد و گفت: مراسم ايام محرم موقعيت و فرصت بسيار مغتنم و ارزشمندي است كه مي توان با بهره گيري از روحيه خاصي كه در اقشار مختلف ايجاد مي شود، در راستاي تبيين و تشريح مباني ديني و اسلامي و همچنين افزايش اطلاعات ديني استفاده كرد .

وي بهره گيري از مداحان با تجربه و خوش سابقه را بسيار ضروري اعلام و تأكيد كرد: مداحان تأثيرات بسياري بر مخاطبان دارند به همين دليل نيز مي بايست در انتخاب مداح دقت نظر كافي صورت گرفته و مراقب بود كه آنها از اشعار و الحان ناشايست استفاده نكرده، فعاليت ديني و مذهبي هيئت را دچار آسيب نكنند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بوير احمد نظارت را براي رفع آسيب از مراسم عزاداري مهم ارزيابي كرد و گفت: نظارت مستمر بر عملكرد و فعاليتهاي هيئتهاي عزاداري راهكاري است كه مي توان به واسطه آن به محض مشاهده مورد خلاف تذكرات لازم را ارائه و براي رفع آنها اقدامات لازم صورت گيرد.

کد مطلب 284020

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