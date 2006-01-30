بيماريهاي ناشي از خون در ايران تحت كنترل است

معاون سازمان انتقال خون در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، با اشاره به مهمترين بيماريهاي منتقل شده از طريق خون ، گفت: ويروسهاي هپاتيت B و C ، ايدز ، HTLV (نوع 1 و 2) ، سيفليس و CMV و انگل مالاريا به عنوان باكتري ، از مهمترين بيماريهايي است كه از طريق خون به انسان منتقل مي شود.

دكتر حاجي بيگي افزود: خونهاي اهدايي در ايران از نقطه نظر داشتن هپاتيت ، سيفليس و ايدز آزمايش شده تا از سلامت آنها اطمينان حاصل شود.

معاون سازمان انتقال خون ادامه داد: همچنين خونهاي اهدايي بسته به منطقه و نواحي بومي و بيماريهاي شايع احتمالي در آن مناطق نيز آزمايش مي شوند. به عنوان مثال در خراسان علاوه بر آزمايشهاي ذكر شده ، خونهاي اهدايي از لحاظ ابتلا به هر دو نوع ويروس HTLV نيز چك مي شوند.

وي يادآور شد: البته ساير ويروسها و باكتريهاي ناقل بيماري از طريق خون نيز براي اطمينان بيشتر ، به شكل رندوم آزمايش مي شود.

حاجي بيگي تاكيد كرد: بنابراين مي توان كاملا به سلامت خونهاي توليد شده اطمينان داشت.