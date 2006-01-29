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۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

ميرجلال الدين كزازي به مهر خبر داد :

" جشن سده " از كهن ترين جشنهاي ايراني برگزار مي شود

" جشن سده " از كهن ترين جشنهاي ايراني برگزار مي شود

در اين كه چرا اين جشن سده ناميده مي شود ، ديدگاه هاي گوناگون درميان نهاده شده است ، يكي اينكه چون 50 روز و 50 شب به جشن نوروز مانده است به اين نام ناميده شده است .


به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، به گفته دكتر ميرجلال الدين كزازي - چهره ماندگار زبان و ادبيات فارسي ( به انتخاب همايش چهره هاي ماندگار صدا و سيما ) ،  انگاره ديگركه بيشتر پذيرفني است ، اين است كه  در اين زمان صد روز از آغاز زمستان كهن مي گذرد كه آغاز سال بوده است ، يكي از ويژگي هاي اين جشن  اين است كه خرمني بزرگ از آتش بيافروزند . جشن سده يكي از كهن ترين جشنهاي ايراني دردهم بهمن ماه برگزار مي شود .  

اين گزارش حاكي است نخستين بار " برداويج زياري " هنگاهي كه اصفهان را گرفت اين جشن را برگزار كرد ، نخستين جشني كه در ايران نو در روز سده برگزار شده و تاريخ آن را به يادگار نهاده شده است . 

برداويج زياري ازنامهايي است كه به فرهنگ ايراني و باستاني ايران بسيار باورمند و دل بسته بوده است .اين جشن با افروختن آتش همراه است و از شامگاه دهمين روز بهمن آغاز مي شده است .

کد مطلب 284045

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