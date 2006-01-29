" جشن سده " از كهن ترين جشنهاي ايراني برگزار مي شود





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، به گفته دكتر ميرجلال الدين كزازي - چهره ماندگار زبان و ادبيات فارسي ( به انتخاب همايش چهره هاي ماندگار صدا و سيما ) ، انگاره ديگركه بيشتر پذيرفني است ، اين است كه در اين زمان صد روز از آغاز زمستان كهن مي گذرد كه آغاز سال بوده است ، يكي از ويژگي هاي اين جشن اين است كه خرمني بزرگ از آتش بيافروزند . جشن سده يكي از كهن ترين جشنهاي ايراني دردهم بهمن ماه برگزار مي شود .

اين گزارش حاكي است نخستين بار " برداويج زياري " هنگاهي كه اصفهان را گرفت اين جشن را برگزار كرد ، نخستين جشني كه در ايران نو در روز سده برگزار شده و تاريخ آن را به يادگار نهاده شده است .



برداويج زياري ازنامهايي است كه به فرهنگ ايراني و باستاني ايران بسيار باورمند و دل بسته بوده است .اين جشن با افروختن آتش همراه است و از شامگاه دهمين روز بهمن آغاز مي شده است .