كتاب مصور " نود و نه" منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" كتاب " نود و نه" شامل تصاويري از شخصيتهاي عرب مسلمان است كه در طول زندگي تاريخي خود قهرمانيهاي فراواني به جا گذاشته اند.

نظير اين كتاب قبلاً به زبان انگليسي منتشر شده بود كه با استقبال زيادي در خاور ميانه رو به رو گرديد. از اين رو اين شركت نيز به دنبال اقدام مذكور، كتابي مصور از قهرمانان مسلمان عرب را به تصوير مي كشد.

نايب مطوع مؤسس شركت تشكيل كويت اظهار داشت: اولين مجموعه از كتاب "نود و نه" در سپتامبر آينده منتشر مي شود و با اشاره به نام گذاري اين كتاب تصريح كرد: تعداد قهرماناني كه با ظلم و ستم مبارزه كرده اند و از صفات نيك اسلامي بهره برده اند، 99 نفر بوده اند كه در واقع هر كدام از آنها در زمينه اي فعاليت مي كردند و ناقل صفتي بودند.

اين كتاب به دو قسمت تقسيم مي شود: يكي شخصيتهايي كه نيروهاي شگفت آور و يا مخفيانه با ظلم و ستم مبارزه مي كردند و ديگري گروههايي هستند كه با شر و بدي بر اساس نيروي گروه و اتحاد خود مقابله مي كردند.

كتاب فوق برشخصيتهايي اشاره مي كند كه صفات اسلامي و انساني مانند حكمت و كرم و صداقت و غيره را پيشه كار و امور خود قرار مي دادند.

مطوع آرزو مي كند با انتشار اين كتاب هويت فرهنگي و شگفت شرق بخوبي براي جهان غرب ارائه شود.