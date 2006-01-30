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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

كسري بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي و تاثير آن بر آموزش و پژوهش (10)

دانشگاه علوم پزشكي اهواز 45 ميليارد تومان كسري بودجه دارد // تلاش ها براي رفع كسري بودجه بي فايده بوده است

دانشگاه علوم پزشكي اهواز 45 ميليارد تومان كسري بودجه دارد // تلاش ها براي رفع كسري بودجه بي فايده بوده است

رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز گفت: دانشگاه علوم پزشكي اهواز با 45 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است كه مشكلات حادي را براي دانشگاه ايجاد كرده است.

دكتر "منصور سلطان زاده" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: كسري اعتبارات دانشگاه مربوط به مطالبات پرسنلي و اداري است كه اين مطالبات از سال هاي گذشته بر روي هم انباشته شده است. 

وي به پيگيري هاي انجام شده براي رفع اين كسري اعتبارات اشاره و خاطرنشان كرد: از طريق مجلس شوراي اسلامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهران پيگيري بسياري انجام شده اما هنوز نتيجه مطلوب را كسب نكرده ايم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز مطالبات پرسنلي را مهمترين موضوعي دانست كه بايد هر چه سريع تر آن را پرداخت كرد.

وي يادآور شد : بيش از 4 هزار دانشجو و 450 عضو هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي اهواز مشغول به تحصيل هستند.

"سلطان زاده" اظهار داشت: اين دانشگاه داراي دانشكده هاي پزشكي، داروسازي، بهداشت، پرستاري و مامايي، پرستاري و مامايي آبادان، پيراپزشكي، پيراپزشكي بهبهان، دندانپزشكي و توانبخشي است و 5 بيمارستان آموزشي و خدمات بهداشتي و درماني دارد كه امر آموزش دانشجويان را نيز بر عهده دارد و توانسته نياز آموزشي دانشگاه را برطرف كنند.

وي ابراز اميدواري كرد با سفر رئيس جمهور به استان خوزستان تا اندازه اي مشكلات اين دانشگاه كاهش يابد.

کد مطلب 284064

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