صنعتگران در برنامه چهارم توسعه با كد 9 رقمي شناخته مي شوند

مدير سازمان صنايع دستي ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور در بخش صنايع دستي سه محور اصلي براي پيشبرد اهداف صنايع دستي كشور در نظر گرفته شده است.

يدالله طاهر نژاد تعيين كد 9 رقمي براي شناسايي و دسترسي به صنعتگران كشور، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتن صنعتگران و تشكيل صندوق حمايت از آنان را از محورهاي اصلي در برنامه جهارم اقتصادي ذكر كرد.

وي تصريح كرد: صنعتگران كشور طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرند تا بتوانند از خدمات بيمه اي در زمان اشتغال و يا از كار افتادگي استفاده كنند و نيز از طريق صندوق حمايت، صنتعگران كشور در اسرع وقت و با كمترين ديوان سالاري ونظام اداري از تسهيلات و اعنبارات مورد نياز برخوردار مي شوند.

به گفته وي، در برنامه سوم توسعه اقتصادي صنايع دستي از جايگاه كمرنگي برخوردار بود و به شدت مورد آسيب قرار گرفت اما از دو سال گذشته بر اساس توافق هاي انجام شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي بسترهاي لازم براي رشد اين صنايع فراهم شده است.

طاهر نژاد افزود: در دو سال گذشته و طبق توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي رشد سالانه 40 درصد صادرات بايد تحقق مي يافت كه اين رشد در سال 1381 به 6/44 درصد و در پنج ماه نخست امسال به 88 درصد رسيد.

به گفته وي ، اهداف در نظر گرفته شده براي توسعه صنايع دستي كشور در سال 1381 نسبت به برنامه سوم حدود 70 درصد عقب تر بود كه امسال طبق پيش بيني هاي برنامه پيش رفته است.