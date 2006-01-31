كاهش وزن در پيشگري از ديابت موثرتر از مصرف دارو است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" كاهش 5 تا 7 درصد از وزن بدن با رژيم غذايي و فعاليت ورزشي مستمر تا 58 درصد از خطر ابتلا به ديابت نوع دو مي كاهد. اين در حالي است كه تاثير درمان هاي دارويي براي كاهش قند خون در زناني كه قند خون آنها هنوز به اندازه افراد ديابتي بالا نيست ولي از ميزان هاي طبيعي بيشتر است تنها 31 درصد است.

پياده روي روزانه به مدت 30 دقيقه و براي 5 روز در هفته به همراه رژيم غذايي بهترين روش كاهش وزن، كنترل قند خون و در نتيجه پيشگيري از بي اختياري ادراري است.

دانشمندان به كليه زناني كه قند خون آنها بالاتر از ميزان طبيعي است و به مرز ديابت نزديك مي شوند هشدار دادند: تغيير الگوي زندگي بهترين روش براي پيشگيري و يا به تعويق انداختن زمان ابتلا به ديابت و كنترل بي اختياري ادراري است.

بر اساس اين مطالعه كه در نشريه diabet care به چاپ رسيده است، بي اختياري ادراري ناشي از استرس به معني نشت ادرار در حين فعاليت هاي فيزيكي سرفه، عطسه و ورزش است.

بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، ضعف عضلات كف لگن كه از مثانه حمايت مي كنند علت اين نوع بي اختياري است. چاقي، ديابت و حاملگي با افزايش فشار بر كف لگن از عوامل زمينه ساز ابتلا به اين نوع بي اختياري به شمار مي آيند.

بيش از 13 ميليون نفر در آمريكا كه بيشتر زنان ميان سال و مسن هستند به بي اختياري ادراري مبتلا هستند. احتمال ابتلا به بي اختياري ادراري در زنان مبتلا به ديابت نوع دو و چاق 50 تا 70 درصد بيشتر است.

يافته هاي گذشته دانشمندان نشان مي داد از هر سه زن چه مبتلا به ديابت و چه در مرحله پيش از ديابت حداقل يكي يكبار در هفته بي اختياري ادراري را تجربه مي كند.

نزديك به 21ميليون نفر در آمريكا به ديابت مبتلا هستند. ديابت شايع ترين علت كوري نارسايي كليه و قطع اندام ها محسوب مي شود و يكي از علل زمينه ساز سكته هاي قلبي و مغزي است. 41 ميليون نفر از بالغين 40 تا 74 سال قند خون بحراني دارند و در مرحله پيش ديابت قرار دارند.