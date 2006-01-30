كاهش استروژن قبل از يائسگي احتمال ابتلا به پوكي استخوان را افزايش مي دهد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" محققان با مطالعه بر روي ميمون ها دريافتند بيماري هاي قلبي و پوكي استخوان در زنان از 5 تا 10 سال پيش از يائسگي آغاز مي شود. دوران پيش از يائسگي يكي از بحراني ترين دوره هاي زندگي زنان است و پوكي استخوان و تصلب شرائين سال ها پيش از يائسگي در زنان آغاز مي شود و فرآيند از دست دادن بافت استخواني و گرفتگي عروق قلبي 5 سال پيش از يائسگي در زنان آغاز مي شود.

دانشمندان مركز پزشكي "بابتيست" از دانشگاه wake forest در نشست سالانه انجمن پاتولوژيست هاي جانوري در بوستون اعلام كردند: زمان طلائي پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي و پوكي استخوان سال ها پيش از بروز يائسگي در زنان است.

پژوهشگران در اين نشست به بررسي اثر هورمون بر سلامت انسان پرداختند. يكي از مباحث جالب اين نشست سالانه تاثير استرس در دوران جواني بر تخمك گذاري و سطح هورمون استروژن در بدن بود. هرگونه تغيير غيرطبيعي در ميزان هورمون استروژن تحت تاثير تنش هاي محيطي يا غيره مي تواند آغاز كننده بيماري هاي قلبي عروقي باشد. با افزايش سن و شروع نوسانات هورموني زمينه براي ابتلا به بيماري هاي مزمن در زنان مستعد مي شود.

پژوهشگران عقيده دارند: زنان در قبل از دوران يائسگي به دليل تغييرات كاهشي هورمون استروژن مستعد ابتلا به بيماري هاي مزمن قلبي عروقي و استخواني هستند.

تاكنون گمان مي شد كه زنان تا پيش از شروع يائسگي به دليل تاثيرات محافظتي هورمون استروژن از ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي مصون هستند اين در حالي است كه تحقيقات جديد نشان مي دهد حتي در زنان جوان به دنبال تنش هاي رواني و فيزيكي ميزان استروژن كاهش مي يابد و فرآيند تصلب شرائين با رسوب بافت چربي در عروق آغاز مي شود.

كاهش ميزان استروژن در دوران پيش از يائسگي و عوارض آن با تجويز اين هورمون بعد از شروع يائسگي جبران نمي شود.

اين مطالعه نشان داد بهترين زمان براي شروع هورمون درماني دوران پيش از يائسگي است. به اين ترتيب درمان هاي پيش گيري كننده از ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي پوكي استخوان در زنان سال ها قبل از يائسگي آغاز خواهد شد.

شروع درمان از اين زمان روند تصلب شرائين را به تدريج كند مي كند ولي تجويز هورمون پس از بسته شدن رگ ها به دليل آترواسكلروزيس در درمان اين بيماري و پيشگيري از عوارض ناشي از آن بي تاثير است.

كاهش ميزان هورمون استروژن در دوران پيش از يائسگي شاخص گويايي براي پيشبيني احتمال ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي است.

بعضي پزشكان به بيماران خود توصيه مي كنند قبل از دوران يائسگي از قرص هاي ضد بارداري استفاده كنند و بعد از شروع يائسگي هورمون درماني را شروع كنند.

پژوهشگران معتقدند: مطالعه نمونه هاي جانوري حاكي است كه تجويز قرص هاي ضد بارداري در دوران قبل از يائسگي در پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي موثر است. استفاده از هورمون هاي تركيبي حاوي استروژن و پروژسترون خطر ابتلا به سرطان سينه و حملات قلبي عروقي را كاهش مي دهد.