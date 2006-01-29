روز شمار افتتاح برج ميلاد نصب مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مهندس احمد دنيا مالي امروز در مراسم افتتاح بخشي از پروژه بزرگراه نور در تقاطع ميدان جهاد، افزود: اولويت كاري معاونت فني عمراني ضمن تكميل حلقه خارجي بزرگراهي شهر تهران، ساماندهي بخشي از اين حلقه با احداث گذرگاههاي غير هم سطح است.

وي با اشاره به تامين منابع مالي لازم براي احداث و سرعت بخشيدن به طرحهاي عمراني گفت: طي 3 ماه گذشته بيش ار 2 برابر منابع تحقق يافته در نيمه ابتدايي سال براي تكميل طرح ها اختصاص يافت. به طوري كه به رغم مشكلات شهرداري تهران در بحث تحقق نيافتن بودجه سال جاري ، در حوزه عمران علاوه بر جذب 100 درصدي منابع پيش بيني شده، تاكنون 300 ميليارد ريال بيش از آن نيز هزينه شده است.

به گفته دنيا مالي در بودجه سال آينده شهرداري ، سهم منابع اختصاص يافته به بخش فني عمراني بيش از 2 برابر افزايش مي يابد و با توجه منابع فاينانس به 7 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

معاون فني عمراني شهرداري تهران در ادامه تصريح كرد: طرح ادامه بزرگراه چمران و ارتباط آن با بزرگراه نواب به صورت زيرگذر حد فاصل ميدان توحيد تا خيابان آذربايجان به منظور باز كردن گره ترافيكي اين محدوده تا پايان سال آغاز مي شود.

دنيا مالي حفظ و توسعه اماكن ورزشي را از وظايف شهرداري دانست و طرح ادامه بزرگراه كردستان به صورت زير گذر يا روگذر براي آسيب نديدن مجموعه ورزشي انتقلاب را در اين راستا عنوان كرد.

وي مشخص شدن تكليف چگونگي اجراي طرح مذكور را به 2 هفته آينده موكول كرد.

بنا به اين گزارش، بخشي از بزرگراه نور كه امروز مورد بهره برداري قرار گرفت شامل 1500 متر از بزرگراه آزادگان با عرض 66 متر در محدوده ميدان جهاد است كه با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و 260 ميليون تومان ظرف مدت 6 ماه به اتمام رسيده است.



